Рейтинг@Mail.ru
Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html
Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв"
Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 14.01.2023
Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв"
Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М во время проведения спецоперации на Херсонском направлении, боевые машины поразили цели по РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:10
2023-01-14T21:29
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
т-90м
т-90
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844906610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c078189f49e0f93d65e9a2510e5d177a.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М во время проведения спецоперации на Херсонском направлении, боевые машины поразили цели по установленным координатам, передает корреспондент РИА Новости. "Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", — уточнил после выполнения боевой задачи командир танка Алексей. По словам командира танка Руслана, за несколько месяцев применения Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как надежная и удобная машина. "Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.) "Корд" и вести стрельбу — я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть", — рассказал военный.Он также отметил возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь."Просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел", — заявил командир.Танкисты считают Т-90М "Прорыв" лучшим танком, применяемым во время спецоперации, подчеркивая, что он значительно превосходит технику ВСУ."Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов. — Прим. ред.), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — поделился своим мнением механик-водитель Денис. Т-90М — один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Ранее на этой неделе сообщалось, что "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") поставил Министерству обороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв".
https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Танковый "Прорыв": модернизированные Т-90М прибывают в зону СВО
Танковый "Прорыв": модернизированные Т-90М прибывают в зону СВО
2023-01-14T21:10
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844906610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_846b7e58a015861789fe7594bb07b80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех, т-90м, т-90, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90М, Т-90, Вооруженные силы Украины
21:10 14.01.2023 (обновлено: 21:29 14.01.2023)
 
Российские силы задействовали в спецоперации новейший танк Т-90М "Прорыв"

Российские войска задействовали в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 янв — РИА Новости. Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М во время проведения спецоперации на Херсонском направлении, боевые машины поразили цели по установленным координатам, передает корреспондент РИА Новости.
"Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", — уточнил после выполнения боевой задачи командир танка Алексей.
Люди переходят улицу в Токио - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 08:00
Россия уничтожит соседа одним "Сарматом": названа новая цель Москвы
По словам командира танка Руслана, за несколько месяцев применения Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как надежная и удобная машина.
"Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать (крупнокалиберный пулемет. — Прим. ред.) "Корд" и вести стрельбу — я все это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть", — рассказал военный.
Он также отметил возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.
Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:22Специальная военная операция на Украине
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках
"Просто пишу им координаты, подъезжаем туда и мы вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел", — заявил командир.
Танкисты считают Т-90М "Прорыв" лучшим танком, применяемым во время спецоперации, подчеркивая, что он значительно превосходит технику ВСУ.
"Удары выдерживает за счет композитной брони и за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк намного мощнее и сильнее (западных аналогов. — Прим. ред.), он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", — поделился своим мнением механик-водитель Денис.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 13:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
Т-90М — один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
Ранее на этой неделе сообщалось, что "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") поставил Министерству обороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостехТ-90МТ-90Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала