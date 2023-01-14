https://ria.ru/20230114/sud-1844861304.html

Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН

Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН - РИА Новости, 14.01.2023

Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:21

2023-01-14T16:21

2023-01-14T16:21

владимирская область

владимир

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РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов картотеки дел на сайте суда. Административное исковое заявление подано 11 января, заседание назначено на 27 января. Категория дела - "о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)", указано на сайте. В разделе "ограничения доступа" указаны ссылки на сайты http://fmnews.ru, https://www.aa.com.tr, https://news.un.org. Это, в частности, сайты турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН. Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html

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владимир

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимирская область, владимир, оон, общество