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Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН - РИА Новости, 14.01.2023
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Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН - РИА Новости, 14.01.2023
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН
Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:21
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владимирская область
владимир
оон
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РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов картотеки дел на сайте суда. Административное исковое заявление подано 11 января, заседание назначено на 27 января. Категория дела - "о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)", указано на сайте. В разделе "ограничения доступа" указаны ссылки на сайты http://fmnews.ru, https://www.aa.com.tr, https://news.un.org. Это, в частности, сайты турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН. Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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владимирская область, владимир, оон, общество
Владимирская область, Владимир, ООН, Общество
16:21 14.01.2023
 
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН

Прокуратура просит владимирский суд признать запрещенной информацию с новостного сайта ООН

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов картотеки дел на сайте суда.
Административное исковое заявление подано 11 января, заседание назначено на 27 января. Категория дела - "о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)", указано на сайте.
В разделе "ограничения доступа" указаны ссылки на сайты http://fmnews.ru, https://www.aa.com.tr, https://news.un.org. Это, в частности, сайты турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН.
Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Владимирская областьВладимирООНОбщество
 
 
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