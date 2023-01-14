https://ria.ru/20230114/sud-1844861304.html
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН - РИА Новости, 14.01.2023
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН
Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:21
2023-01-14T16:21
2023-01-14T16:21
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РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов картотеки дел на сайте суда. Административное исковое заявление подано 11 января, заседание назначено на 27 января. Категория дела - "о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)", указано на сайте. В разделе "ограничения доступа" указаны ссылки на сайты http://fmnews.ru, https://www.aa.com.tr, https://news.un.org. Это, в частности, сайты турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН. Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, владимир, оон, общество
Владимирская область, Владимир, ООН, Общество
Суд во Владимире попросили ограничить доступ к новостному сайту ООН
Прокуратура просит владимирский суд признать запрещенной информацию с новостного сайта ООН
РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 19-й военной прокуратуры о признании информации с новостного сайта ООН и турецкого агентства запрещенной и ограничении доступа, следует из материалов картотеки дел на сайте суда.
Административное исковое заявление подано 11 января, заседание назначено на 27 января. Категория дела - "о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией (кроме экстремистских материалов)", указано на сайте.
В разделе "ограничения доступа" указаны ссылки на сайты http://fmnews.ru, https://www.aa.com.tr, https://news.un.org. Это, в частности, сайты турецкого информационного агентства Анадолу и новостей ООН.
Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.