05:58 14.01.2023 (обновлено: 08:30 14.01.2023)
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
The Nation: США уверены, что могут безнаказанно совершать военные преступления
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, пишет Nation.
"Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс и администрация Байдена выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев? Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?" — задалась вопросом обозреватель издания Ребекка Гордон.
Она напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. Из-за этого США и их граждан невозможно судить по законам международного уголовного права.
Вашингтон, добавила автор, пытался подписать этот документ, однако сенат его не ратифицировал, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор.
По словам обозревателя, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс, наличием 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязыванием многочисленных войн, в особенности введением войск в Ирак в 2003 году.