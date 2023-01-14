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Nation: США считают, что могут совершать военные преступления - РИА Новости, 14.01.2023
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Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления - РИА Новости, 14.01.2023
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, пишет Nation. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T05:58
2023-01-14T08:30
в мире
билл клинтон
ирак
украина
международный уголовный суд
нато
сша
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, пишет Nation.Она напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. Из-за этого США и их граждан невозможно судить по законам международного уголовного права.Вашингтон, добавила автор, пытался подписать этот документ, однако сенат его не ратифицировал, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор.По словам обозревателя, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс, наличием 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязыванием многочисленных войн, в особенности введением войск в Ирак в 2003 году.
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в мире, билл клинтон, ирак, украина, международный уголовный суд, нато, сша
В мире, Билл Клинтон, Ирак, Украина, Международный уголовный суд, НАТО, США
05:58 14.01.2023 (обновлено: 08:30 14.01.2023)
 
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления

The Nation: США уверены, что могут безнаказанно совершать военные преступления

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления, пишет Nation.

"Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс и администрация Байдена выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев? Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?" — задалась вопросом обозреватель издания Ребекка Гордон.

Она напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. Из-за этого США и их граждан невозможно судить по законам международного уголовного права.
Вашингтон, добавила автор, пытался подписать этот документ, однако сенат его не ратифицировал, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор.
По словам обозревателя, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс, наличием 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязыванием многочисленных войн, в особенности введением войск в Ирак в 2003 году.
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
05:42
США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM
 
В миреБилл КлинтонИракУкраинаМеждународный уголовный судНАТОСША
 
 
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