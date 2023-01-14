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Спецоперация, 14 января: ВСУ обстреляли город Пологи, есть погибшие - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844912466.html
Спецоперация, 14 января: ВСУ обстреляли город Пологи, есть погибшие
Спецоперация, 14 января: ВСУ обстреляли город Пологи, есть погибшие - РИА Новости, 14.01.2023
Спецоперация, 14 января: ВСУ обстреляли город Пологи, есть погибшие
Российские военные за минувшие сутки развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщили в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:44
2023-01-14T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
виталий кличко
денис шмыгаль
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщили в субботу Минобороны РФ. Четыре мирных жителя погибли, еще пятеро тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи, сообщили в Запорожской области. Ход операцииНа Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка. На Южно-Донецком направлении поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки в ДНР, а также уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Новомихайловки и севернее Шевченко, всего уничтожены более 30 украинских военных. Кроме того, штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР и уничтожили более 70 украинских военных, заявили в военном ведомстве. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Также, по данным министерства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман в ЛНР и Павловка в ДНР и 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Также была уничтожена украинская артсистема М777 американского производства в Харьковской области и три гаубицы Д-20. Отмечается, что также уничтожены две самоходные гаубицы 2С3 "Акация", гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР и Запорожской области. Также в ДНР уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Обстрел города ПологиПредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об украинском обстреле запорожского города Пологи. По его словам, при обстреле погибли четыре мирных жителя, еще пятеро тяжело ранены. Взрывы и воздушная тревога на УкраинеВ субботу сразу в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога: в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской. Винницкой, Житомирской, Черниговской, Николаевской, части Одесской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе города слышны взрывы, специализированные службы направляются на место происшествия, призвав жителей оставаться в укрытиях. Как сообщил позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, после взрывов в области "на одном из объектов критической инфраструктуры возгорание, на месте работают соответствующие службы". О взрывах сообщили и в Харькове, движение метро в городе было остановлено. Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук заявила, что после обстрела на энергетическом объекте возник пожар, пострадавших нет. Украинские СМИ также сообщили о серии "прилетов" по объектам инфраструктуры Харькова и Львовской области, в регионе возможны перебои со светом и водой. Кроме того, в Одесской области поражен объект критической инфраструктуры. Вечером украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Пострадавших, по их данным, нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html
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в мире, владимир рогов, виталий кличко, денис шмыгаль, донецкая народная республика, украина, россия, воздушно-десантные войска россии, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Воздушно-десантные войска России, ДТЭК
22:44 14.01.2023 (обновлено: 22:45 14.01.2023)
 
Спецоперация, 14 января: ВСУ обстреляли город Пологи, есть погибшие

При обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области погибли четыре мирных жителя

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщили в субботу Минобороны РФ.
Четыре мирных жителя погибли, еще пятеро тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи, сообщили в Запорожской области.

Ход операции

На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.
На Южно-Донецком направлении поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки в ДНР, а также уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Новомихайловки и севернее Шевченко, всего уничтожены более 30 украинских военных.
Кроме того, штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР и уничтожили более 70 украинских военных, заявили в военном ведомстве.
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Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Также, по данным министерства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Берестовое, Краснореченское, Залиман в ЛНР и Павловка в ДНР и 7 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
Также была уничтожена украинская артсистема М777 американского производства в Харьковской области и три гаубицы Д-20. Отмечается, что также уничтожены две самоходные гаубицы 2С3 "Акация", гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР и Запорожской области.
Также в ДНР уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Обстрел города Пологи

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об украинском обстреле запорожского города Пологи.
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По его словам, при обстреле погибли четыре мирных жителя, еще пятеро тяжело ранены.

Взрывы и воздушная тревога на Украине

В субботу сразу в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога: в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской. Винницкой, Житомирской, Черниговской, Николаевской, части Одесской области.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе города слышны взрывы, специализированные службы направляются на место происшествия, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Как сообщил позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, после взрывов в области "на одном из объектов критической инфраструктуры возгорание, на месте работают соответствующие службы".
О взрывах сообщили и в Харькове, движение метро в городе было остановлено.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.
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Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук заявила, что после обстрела на энергетическом объекте возник пожар, пострадавших нет.
Украинские СМИ также сообщили о серии "прилетов" по объектам инфраструктуры Харькова и Львовской области, в регионе возможны перебои со светом и водой. Кроме того, в Одесской области поражен объект критической инфраструктуры.
Вечером украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС), одна из них остановлена. Пострадавших, по их данным, нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговВиталий КличкоДенис ШмыгальДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВоздушно-десантные войска РоссииДТЭК
 
 
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