https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html
"Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по безопасности "Союз МС-22"
"Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по безопасности "Союз МС-22" - РИА Новости, 14.01.2023
"Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по безопасности "Союз МС-22"
"Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля "Союз МС-22" в случае аварии на станции до прибытия "Союза... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:38
2023-01-14T17:38
2023-01-14T17:49
роскосмос
земля
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
сша
анна кикина
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля "Союз МС-22" в случае аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" — астронавт США Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от россиян Прокопьева и Петелина, заявили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса". "Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю. Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17-18 января). При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем", - говорится в сообщении. Отмечается, что космонавты "Роскосмоса" при этом вернутся на Землю на своем "Союзе МС-22" с неисправной системой охлаждения. Это в пресс-службе объяснили тем, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22". После того, как на МКС прибудет "Союз МС-23" кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него. 15 декабря на корабле "Союз МС-22", на котором российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио прилетели на станцию, произошла разгерметизация системы охлаждения. Из-за этого был отменен выход Прокопьева и Петелина в открытый космос. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, как сообщили в "Роскосмосе", температура в какой-то момент поднялась до 40 градусов, но потом ее удалось стабилизировать, в том числе за счет того, что космонавты провели воздуховоды и направили вентиляцию из станции в корабль. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена – судя по всему, на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
https://ria.ru/20230111/ekipazh-1844208965.html
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844209149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, земля, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос), сша, анна кикина
Роскосмос, Земля, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос), США, Анна Кикина
17:38 14.01.2023 (обновлено: 17:49 14.01.2023)
"Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по безопасности "Союз МС-22"
Экипаж "Союза МС-22" в случае аварии покинет МКС на американском и российском кораблях
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и партнеры по МКС приняли меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля "Союз МС-22" в случае аварии на станции до прибытия "Союза МС-23" — астронавт США Рубио вернется на Crew Dragon отдельно от россиян Прокопьева и Петелина, заявили в субботу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю
. Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon (работы пройдут 17-18 января). При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что космонавты "Роскосмоса" при этом вернутся на Землю на своем "Союзе МС-22" с неисправной системой охлаждения. Это в пресс-службе объяснили тем, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22".
После того, как на МКС прибудет "Союз МС-23" кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него.
15 декабря на корабле "Союз МС-22", на котором российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио прилетели на станцию, произошла разгерметизация системы охлаждения.
Из-за этого был отменен выход Прокопьева и Петелина в открытый космос. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, как сообщили в "Роскосмосе", температура в какой-то момент поднялась до 40 градусов, но потом ее удалось стабилизировать, в том числе за счет того, что космонавты провели воздуховоды и направили вентиляцию из станции в корабль.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена – судя по всему, на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина
, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката
.