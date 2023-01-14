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Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/soledar-1844906852.html
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - РИА Новости, 14.01.2023
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:23
2023-01-14T21:39
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
соледар
россия
украина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"."Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских сил по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Данные боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер".
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евгений пригожин, соледар, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Соледар, Россия, Украина
21:23 14.01.2023 (обновлено: 21:39 14.01.2023)
 
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

Руководитель группы "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
"Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.
Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских сил по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Данные боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер".
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинСоледарРоссияУкраина
 
 
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