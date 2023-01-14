https://ria.ru/20230114/soledar-1844906852.html

Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - РИА Новости, 14.01.2023

Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T21:23

2023-01-14T21:23

2023-01-14T21:39

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

соледар

россия

украина

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"."Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских сил по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Данные боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

евгений пригожин, соледар, россия, украина