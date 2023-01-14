21:23 14.01.2023 (обновлено: 21:39 14.01.2023)
Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Руководитель группы "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
"Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.
Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских сил по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Данные боевые задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, пресечение выхода украинских подразделений из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара была успешно решена действиями штурмовиков из группы "Вагнер".