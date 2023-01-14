https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html

Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера в Соледаре

Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023

Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера в Соледаре

Участник штурма города Соледара в ДНР рассказал РИА Новости, что украинский снайпер стрелял в него, когда он пытался эвакуировать четырехлетнего ребенка в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:24

2023-01-14T16:24

2023-01-14T16:42

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СОЛЕДАР (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Участник штурма города Соледара в ДНР рассказал РИА Новости, что украинский снайпер стрелял в него, когда он пытался эвакуировать четырехлетнего ребенка в безопасное место. "Примерно дней пять назад проводили зачистку вот этих жилых домов, всего квартала. В этом доме во время зачистки были обнаружены мирные жители", - сообщил боец группы "Вагнер". По словам собеседника агентства, он доложил о происходящем своему командиру и начал выводить людей. "Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам. То есть мы под прикрытием огня потихонечку, стеночками, эвакуировали и мирных жителей, затем продолжили зачистку", - рассказал боец. По его словам, огонь велся с дистанции не более 500 метров. "Я считаю, что он вообще это сделал целенаправленно, так как мирные жители очень нас ждали и неоднократно говорили, что у них (с украинскими войсками) было много конфликтов", - сказал он. Накануне Минобороны РФ заявило, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов группы "Вагнер".

https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844738570.html

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"Он это делал целенаправленно”. Боец рассказал о спасении ребенка под огнем снайпера Участник штурма города Соледара в ДНР рассказал РИА Новости, что украинский снайпер стрелял в него, когда он пытался эвакуировать четырехлетнего ребенка в безопасное место. 2023-01-14T16:24 true PT1M26S

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в мире, жилье, соледар, россия, украина, вооруженные силы украины