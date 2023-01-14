https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html

Жители Соледара попросили создать книгу памяти освободителей города

Жители Соледара попросили создать книгу памяти освободителей города - РИА Новости, 14.01.2023

Жители Соледара попросили создать книгу памяти освободителей города

Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, передает... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:50

2023-01-14T15:50

2023-01-14T15:51

соледар

стаханов

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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ШАХТЕРСК, 14 янв - РИА Новости. Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, передает корреспондент РИА Новости. "Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара. "Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы. Мы сейчас, как никто другой, осознаем, что важно увековечить память всех наших ребят. Особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей. Поэтому, есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются", - сказал Пушилин. Минобороны РФ заявило ранее, что наступательные действия, завершившиеся разгромом войск Украины и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. В министерстве также разъяснили, что задача непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими войсками, была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов группы "Вагнер".

https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html

соледар

стаханов

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

соледар, стаханов, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)