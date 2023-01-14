https://ria.ru/20230114/soledar-1844832005.html
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре
Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:00
2023-01-14T14:00
2023-01-14T15:01
специальная военная операция на украине
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города.Она добавила, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов
Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов
2023-01-14T14:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Вооруженные силы Украины
14:00 14.01.2023 (обновлено: 15:01 14.01.2023)
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям в Соледаре