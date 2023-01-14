https://ria.ru/20230114/soledar-1844832005.html

Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре

Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023

Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре

Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:00

2023-01-14T14:00

2023-01-14T15:01

специальная военная операция на украине

соледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города.Она добавила, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html

соледар

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов 2023-01-14T14:00 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

соледар, вооруженные силы украины