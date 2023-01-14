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Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/soledar-1844832005.html
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре - РИА Новости, 14.01.2023
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре
Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:00
2023-01-14T15:01
специальная военная операция на украине
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города.Она добавила, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html
соледар
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов
Жители Соледара о применении против гумконвоя с беженцами фосфорных боеприпасов
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соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Вооруженные силы Украины
14:00 14.01.2023 (обновлено: 15:01 14.01.2023)
 
Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре

Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям в Соледаре

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, рассказала РИА Новости жительница города.
"Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их "птички" называли, и они и по мирным применяли, и по военным", — сказала Светлана Тарадайко.
Она добавила, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
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