https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

Беженец из Соледара рассказал о жизни в городе до освобождения

Беженец из Соледара рассказал о жизни в городе до освобождения - РИА Новости, 14.01.2023

Беженец из Соледара рассказал о жизни в городе до освобождения

Город Первомайск принимает беженцев из Соледара. Люди рассказали о том, как украинские военные обстреливали жилые дома, забирали вещи мирных жителей, а затем... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:35

2023-01-14T10:35

2023-01-14T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

соледар

первомайск

россия

вооруженные силы украины

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ПЕРВОМАЙСК, 14 янв — РИА Новости. Город Первомайск принимает беженцев из Соледара. Люди рассказали о том, как украинские военные обстреливали жилые дома, забирали вещи мирных жителей, а затем бежали. По словам главы администрации Первомайска Сергея Колягина, первых жителей Соледара привезли в город 2 января — в общей сложности 229 человек. Некоторых МЧС ДНР затем переправило в республику. Сейчас в Первомайске остаются 99 человек, но в ближайшее время ожидается до 500 беженцев."Многие приезжают с ранениями — минно-взрывными и пулевыми. Наша скорая оказывает первую медицинскую помощь, а потом раненые направляются в больницы Стаханова для продолжения лечения. Всего в Первомайске развернуто пять пунктов временного размещения, три из них задействованы. Люди, которые прибывают, получают двухсуточный набор продуктов питания, а далее им выдают гуманитарную помощь, предоставленную как Госрезервом, так и МЧС ЛНР", — сказал мэр РИА Новости. Сами беженцы рассказывают, что еще к 18:00 12 января в Соледаре находились украинские войска, а затем зашли российские бойцы. "Мы проживаем в конце поселка, дальше только поле. Полгода в подвалах сидели. Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — сказал один из эвакуированных, пожилой мужчина, который прожил в Соледаре 62 года. Он добавил, что российские бойцы посоветовали им не выходить из погреба, пока продолжаются обстрелы."Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — добавил беженец. По его словам, "украинцы все раздетые, грязные, ходят как нищета", много пьют и ведут себя неадекватно. "Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844738570.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

соледар

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"Дома грабили, вскрывали, вывозили все" – беженец из Соледара о поведении украинских военных Город Первомайск принимает беженцев из Соледара, где в настоящее время проходит зачистка от украинских войск. Люди рассказали о том, как украинские военные обстреливали жилые дома, забирали вещи мирных жителей, а затем бежали. 2023-01-14T10:35 true PT3M59S

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в мире, здоровье - общество, соледар, первомайск, россия, вооруженные силы украины