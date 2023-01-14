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ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 14.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230114/sluzhba-1844834372.html
ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 14.01.2023
ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:20
2023-01-14T16:39
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
евстратий зоря
в мире
религия
религия
ровненская область
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook*."Божественную литургию по случаю Богоявления, или Крещения Господня, в Успенском соборе Лавры совершит митрополит Епифаний", — говорится в публикации.Уточняется, что богослужение начнется в 9:00 (10:00 мск). Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае прошлого года "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.В конце ноября Служба безопасности Украины провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.В начале 2023 года ПЦУ разрешили провести Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221203/lavra-1836059891.html
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, евстратий зоря, в мире, религия, ровненская область, россия, украинская православная церковь
Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Евстратий Зоря, В мире, Религия, Религия, Ровненская область, Россия, Украинская православная церковь
14:20 14.01.2023 (обновлено: 16:39 14.01.2023)
 
ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Глава ПЦУ Епифаний на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook*.
"Божественную литургию по случаю Богоявления, или Крещения Господня, в Успенском соборе Лавры совершит митрополит Епифаний", — говорится в публикации.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря 2022, 09:15Религия
Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет
Уточняется, что богослужение начнется в 9:00 (10:00 мск).
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае прошлого года "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
В конце ноября Служба безопасности Украины провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.
В начале 2023 года ПЦУ разрешили провести Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января.
Рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Религия
"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаЕвстратий ЗоряВ миреРелигияРовненская областьРоссияУкраинская православная церковь
 
 
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