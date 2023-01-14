14:20 14.01.2023 (обновлено: 16:39 14.01.2023)
ПЦУ на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Глава ПЦУ Епифаний на Крещение проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний совершит 19 января богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Крещения Господня, заявил председатель управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook*.
"Божественную литургию по случаю Богоявления, или Крещения Господня, в Успенском соборе Лавры совершит митрополит Епифаний", — говорится в публикации.
3 декабря 2022, 09:15РелигияМинкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет
Уточняется, что богослужение начнется в 9:00 (10:00 мск).
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае прошлого года "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
В конце ноября Служба безопасности Украины провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.
В начале 2023 года ПЦУ разрешили провести Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, оно состоялось 7 января.
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