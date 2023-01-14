Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО
Калын: Швеция должна послать сигнал террористам, что больше не является для них убежищем
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Время поджимает для того, чтобы одобрить стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО до выборов, которые планируются в мае в Турции. Одобрение Турцией предложений стран зависит от быстрого выполнения Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, взятых на себя в рамках соглашения с Анкарой, что может занять несколько месяцев", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
По его словам, Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо "еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма".
"Шведское правительство должно послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью", - сказал представитель Эрдогана.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.