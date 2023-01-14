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Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 14.01.2023
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Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО
Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО
Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:58
2023-01-14T20:58
в мире
ибрагим калын
турция
швеция
анкара (провинция)
нато
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо "еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма". "Шведское правительство должно послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью", - сказал представитель Эрдогана. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230113/nato-1844705985.html
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в мире, ибрагим калын, турция, швеция, анкара (провинция), нато
В мире, Ибрагим Калын, Турция, Швеция, Анкара (провинция), НАТО
20:58 14.01.2023
 
Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО

Калын: Швеция должна послать сигнал террористам, что больше не является для них убежищем

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Время поджимает для того, чтобы одобрить стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО до выборов, которые планируются в мае в Турции. Одобрение Турцией предложений стран зависит от быстрого выполнения Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, взятых на себя в рамках соглашения с Анкарой, что может занять несколько месяцев", - приводит слова Калына телеканал A Haber.
По его словам, Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо "еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма".
"Шведское правительство должно послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью", - сказал представитель Эрдогана.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:49
Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни
 
В миреИбрагим КалынТурцияШвецияАнкара (провинция)НАТО
 
 
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