https://ria.ru/20230114/shvetsiya-1844904764.html

Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО

Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 14.01.2023

Власти Турции напомнили об обязательствах для Швеции по членству в НАТО

Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:58

2023-01-14T20:58

2023-01-14T20:58

в мире

ибрагим калын

турция

швеция

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять месяцы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо "еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма". "Шведское правительство должно послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью", - сказал представитель Эрдогана. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230113/nato-1844705985.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ибрагим калын, турция, швеция, анкара (провинция), нато