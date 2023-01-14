https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 14.01.2023
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:08
2023-01-14T16:08
2023-01-14T16:08
москва
россия
михаил ходорковский
юкос
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Ходорковскому* наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде. Протокол был составлен на Ходорковского* за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в Telegram и на видеохостинге YouTube, уточнили РИА Новости в Роскомнадзоре. В суде сообщили, что изначально протокол был составлен по статье 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), но после того, как она утратила силу, суд переквалифицировал правонарушение на часть 3 статьи 19.34 КоАП РФ (неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса). По ней физлицу грозит штраф до 50 тысяч рублей.*Признан физлицом-иноагентом
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, михаил ходорковский, юкос
Москва, Россия, Михаил Ходорковский, ЮКОС
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Ходорковского* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента