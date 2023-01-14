https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 14.01.2023

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:08

2023-01-14T16:08

2023-01-14T16:08

москва

россия

михаил ходорковский

юкос

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Ходорковскому* наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде. Протокол был составлен на Ходорковского* за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в Telegram и на видеохостинге YouTube, уточнили РИА Новости в Роскомнадзоре. В суде сообщили, что изначально протокол был составлен по статье 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), но после того, как она утратила силу, суд переквалифицировал правонарушение на часть 3 статьи 19.34 КоАП РФ (неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса). По ней физлицу грозит штраф до 50 тысяч рублей.*Признан физлицом-иноагентом

https://ria.ru/20230111/oxxxymiron-1844162735.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, михаил ходорковский, юкос