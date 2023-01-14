Власти назвали предполагаемую причину массовой гибели сардин на Курилах
Власти назвали термический шок предполагаемой причиной массовой гибели сардин на Кунашире
© Сахалино-Курильское ТУ РосрыболовстваНа месте выброса дальневосточных сардин на острове Кунашир. Кадр из видео
© Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства
На месте выброса дальневосточных сардин на острове Кунашир. Кадр из видео
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв - РИА Новости. Одной из причин массовой гибели сардин на Кунашире мог стать термический шок, сообщили в администрации Южно-Курильского района.
"Массовая гибель иваси на Курилах могла произойти из-за термического шока", - сообщили местные власти в официальном Telegram-канале.
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Ранее о происшествии в бухте Первухина на острове Кунашир сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не зафиксировали. В управлении отметили, что подобные штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями.
"Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель", - цитируется в сообщении мнение заместителя директора государственного заповедника "Курильский" Ирины Неведомской.
Власти района подтвердили, что берега бухты Первухина оказались усыпаны тоннами мертвой рыбы.
"Точные причины происшествия будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз", - уточняется в сообщении администрации муниципального образования.
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