https://ria.ru/20230114/sardiny-1844795819.html

Власти назвали предполагаемую причину массовой гибели сардин на Курилах

Власти назвали предполагаемую причину массовой гибели сардин на Курилах - РИА Новости, 14.01.2023

Власти назвали предполагаемую причину массовой гибели сардин на Курилах

Одной из причин массовой гибели сардин на Кунашире мог стать термический шок, сообщили в администрации Южно-Курильского района. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:33

2023-01-14T08:33

2023-01-14T08:33

происшествия

кунашир (остров)

сахалин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв - РИА Новости. Одной из причин массовой гибели сардин на Кунашире мог стать термический шок, сообщили в администрации Южно-Курильского района. "Массовая гибель иваси на Курилах могла произойти из-за термического шока", - сообщили местные власти в официальном Telegram-канале. Ранее о происшествии в бухте Первухина на острове Кунашир сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не зафиксировали. В управлении отметили, что подобные штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями. "Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель", - цитируется в сообщении мнение заместителя директора государственного заповедника "Курильский" Ирины Неведомской. Власти района подтвердили, что берега бухты Первухина оказались усыпаны тоннами мертвой рыбы. "Точные причины происшествия будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз", - уточняется в сообщении администрации муниципального образования.

https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html

https://ria.ru/20210712/ryba-1740931371.html

кунашир (остров)

сахалин

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кунашир (остров), сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), курильские острова