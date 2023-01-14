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Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира" - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/sammit-1844910871.html
Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира"
Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира" - РИА Новости, 14.01.2023
Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира"
Для проведения объявленного Украиной "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи всемирной организации, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:21
2023-01-14T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
василий боднар
украина
россия
турция
генеральная ассамблея оон
оон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Для проведения объявленного Украиной "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи всемирной организации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. "Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это "саммитом", никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом", - сказал Полянский в эфире телеканала RT. "Были смутные, туманные заявления со стороны Украины о том, что они хотят провести саммит. Как мы понимаем, это сведется к регулярному заседанием специальной сессии по Украине, заседанием Совета безопасности. Но комбинация этих двух заседаний не означает саммит. Но я не хочу спекулировать по этой теме, мы не знаем деталей", - сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН.
https://ria.ru/20230114/polnomochiya-1844910569.html
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в мире, василий боднар, украина, россия, турция, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Боднар, Украина, Россия, Турция, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
22:21 14.01.2023
 
Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира"

Полянский: для проведения "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Для проведения объявленного Украиной "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи всемирной организации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это "саммитом", никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом", - сказал Полянский в эфире телеканала RT.
"Были смутные, туманные заявления со стороны Украины о том, что они хотят провести саммит. Как мы понимаем, это сведется к регулярному заседанием специальной сессии по Украине, заседанием Совета безопасности. Но комбинация этих двух заседаний не означает саммит. Но я не хочу спекулировать по этой теме, мы не знаем деталей", - сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 22:17
Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий БоднарУкраинаРоссияТурцияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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