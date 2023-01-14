https://ria.ru/20230114/sammit-1844910871.html

Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира"

Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира" - РИА Новости, 14.01.2023

Полянский прокомментировал анонсированный на 24 февраля "саммит мира"

Для проведения объявленного Украиной "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи всемирной организации, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:21

2023-01-14T22:21

2023-01-14T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

василий боднар

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Для проведения объявленного Украиной "саммита мира" в ООН необходимо решение Генассамблеи всемирной организации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. "Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это "саммитом", никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом", - сказал Полянский в эфире телеканала RT. "Были смутные, туманные заявления со стороны Украины о том, что они хотят провести саммит. Как мы понимаем, это сведется к регулярному заседанием специальной сессии по Украине, заседанием Совета безопасности. Но комбинация этих двух заседаний не означает саммит. Но я не хочу спекулировать по этой теме, мы не знаем деталей", - сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН.

https://ria.ru/20230114/polnomochiya-1844910569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, василий боднар, украина, россия, турция, генеральная ассамблея оон, оон