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Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире - РИА Новости, 14.01.2023
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Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире
Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире - РИА Новости, 14.01.2023
Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:33
2023-01-14T19:48
в мире
румыния
украина
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на румынских фермеров, сообщается на сайте Digi24."Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — говорится в публикации.Журналистка безуспешно попыталась позвать спящего чиновника и пообещала перезвонить. Гости в студии не удержались от смеха. Кадры из выпуска стали вирусными в социальных сетях.Сам Дэа заявил, что канал пытается делать рейтинги на храпе и сне, хотя он сам не спит "даже ночью". Он подчеркнул, что не может объяснить произошедшее.В субботу румынские СМИ сообщили о планах правительства сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не хотят устраиваться на работу. По данным местных властей, с 24 февраля Бухарест потратил на украинцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро ушли на питание и проживание.
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в мире, румыния, украина
В мире, Румыния, Украина
17:33 14.01.2023 (обновлено: 19:48 14.01.2023)
 
Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире

Министр сельского хозяйства Румынии Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения Украины

© AP Photo / Virginia MayoМинистр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на румынских фермеров, сообщается на сайте Digi24.
"Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — говорится в публикации.
Журналистка безуспешно попыталась позвать спящего чиновника и пообещала перезвонить. Гости в студии не удержались от смеха. Кадры из выпуска стали вирусными в социальных сетях.
Сам Дэа заявил, что канал пытается делать рейтинги на храпе и сне, хотя он сам не спит "даже ночью".

"Я знаю, что мне звонили, и я взял трубку. Я понятия не имею, я даже не понимаю, что там было. Я был в машине, ехал из Нямца, я был сзади. В тот момент, когда мне позвонили по телефону, я ответил и вышел в прямой эфир", — рассказал министр журналистам.

Он подчеркнул, что не может объяснить произошедшее.
В субботу румынские СМИ сообщили о планах правительства сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не хотят устраиваться на работу. По данным местных властей, с 24 февраля Бухарест потратил на украинцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро ушли на питание и проживание.
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