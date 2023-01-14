https://ria.ru/20230114/rumyniya-1844876483.html

Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире

Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире - РИА Новости, 14.01.2023

Румынский министр уснул, обсуждая Украину в прямом эфире

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:33

2023-01-14T17:33

2023-01-14T19:48

в мире

румыния

украина

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на румынских фермеров, сообщается на сайте Digi24."Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — говорится в публикации.Журналистка безуспешно попыталась позвать спящего чиновника и пообещала перезвонить. Гости в студии не удержались от смеха. Кадры из выпуска стали вирусными в социальных сетях.Сам Дэа заявил, что канал пытается делать рейтинги на храпе и сне, хотя он сам не спит "даже ночью". Он подчеркнул, что не может объяснить произошедшее.В субботу румынские СМИ сообщили о планах правительства сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не хотят устраиваться на работу. По данным местных властей, с 24 февраля Бухарест потратил на украинцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро ушли на питание и проживание.

https://ria.ru/20230111/yazyk-1844221052.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, румыния, украина