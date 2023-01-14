Рейтинг@Mail.ru
Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/roberts-1844906173.html
Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине
Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине - РИА Новости, 14.01.2023
Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине
Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T21:12
2023-01-14T21:12
рональд рейган
пол крейг робертс
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871640_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_1c6cc5faf935f5f13f1d05a55daeda8b.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."Если все обещанное (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.) оружие будет поставлено, то боеспособность НАТО и США окажется на нуле. За исключением Украины, где это оружие будет находиться. Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу", — заявил он.Но Москва не пойдет на такой шаг, потому что это будет означать неотвратимую войну с НАТО, и тогда США придется использовать свое последнее средство — ядерное оружие, заключил политик.В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html
https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871640_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6cd4c5a391eb0648f64d399247ba15c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рональд рейган, пол крейг робертс, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире
Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире
21:12 14.01.2023
 
Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине

Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что помощь Киеву ослабила Европу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанк в Донецкой области
Танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Если все обещанное (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.) оружие будет поставлено, то боеспособность НАТО и США окажется на нуле. За исключением Украины, где это оружие будет находиться. Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу", — заявил он.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 20:03
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Но Москва не пойдет на такой шаг, потому что это будет означать неотвратимую войну с НАТО, и тогда США придется использовать свое последнее средство — ядерное оружие, заключил политик.
В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 17:57
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме
В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 15:22Специальная военная операция на Украине
В США рассказали неприятную правду об отправляемых Украине БМП и танках
 
Рональд РейганПол Крейг РобертсУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала