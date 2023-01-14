Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что помощь Киеву ослабила Европу
Танк в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Если все обещанное (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.) оружие будет поставлено, то боеспособность НАТО и США окажется на нуле. За исключением Украины, где это оружие будет находиться. Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу", — заявил он.
Но Москва не пойдет на такой шаг, потому что это будет означать неотвратимую войну с НАТО, и тогда США придется использовать свое последнее средство — ядерное оружие, заключил политик.
В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.