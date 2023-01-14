https://ria.ru/20230114/roberts-1844906173.html

Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине

Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине - РИА Новости, 14.01.2023

Помощник Рейгана предрек российские войска в Париже и Берлине

Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T21:12

2023-01-14T21:12

2023-01-14T21:12

рональд рейган

пол крейг робертс

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страны НАТО поставками вооружений Киеву истощили собственные арсеналы настолько, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."Если все обещанное (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.) оружие будет поставлено, то боеспособность НАТО и США окажется на нуле. За исключением Украины, где это оружие будет находиться. Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу", — заявил он.Но Москва не пойдет на такой шаг, потому что это будет означать неотвратимую войну с НАТО, и тогда США придется использовать свое последнее средство — ядерное оружие, заключил политик.В конце декабря прошлого года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.В субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе разговора с Владимиром Зеленским сообщил ему о решении передать Украине танки Challenger 2.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html

https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

рональд рейган, пол крейг робертс, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире