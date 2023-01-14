https://ria.ru/20230114/raketa-1844884551.html

Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны

Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны - РИА Новости, 14.01.2023

Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны

Пограничная служба Молдавии обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:16

2023-01-14T18:16

2023-01-14T19:51

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КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Пограничная служба Молдавии обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале."Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты", — говорится в заявлении.В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. При этом, как заявили в Минобороны Молдавии, системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.Отмечается, что об обнаружении обломков сообщили аварийно-спасательной службе 112, а также бригаде "Бомбтех" и прокуратуре Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра.Это третий случай, когда части ракет падают на территорию Молдавии. В последний раз такое произошло в начале декабря прошлого года, когда обломки снаряда нашли недалеко от города Бричаны на севере республики. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках тогда не обнаружили.

https://ria.ru/20221119/materialy-1832781984.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, украина