https://ria.ru/20230114/raketa-1844884551.html
Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны
Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны - РИА Новости, 14.01.2023
Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны
Пограничная служба Молдавии обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:16
2023-01-14T18:16
2023-01-14T19:51
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КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Пограничная служба Молдавии обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале."Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты", — говорится в заявлении.В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. При этом, как заявили в Минобороны Молдавии, системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.Отмечается, что об обнаружении обломков сообщили аварийно-спасательной службе 112, а также бригаде "Бомбтех" и прокуратуре Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра.Это третий случай, когда части ракет падают на территорию Молдавии. В последний раз такое произошло в начале декабря прошлого года, когда обломки снаряда нашли недалеко от города Бричаны на севере республики. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках тогда не обнаружили.
https://ria.ru/20221119/materialy-1832781984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
18:16 14.01.2023 (обновлено: 19:51 14.01.2023)
Молдавия заявила о падении обломков ракеты на севере страны
МВД Молдавии заявило об обнаружении обломков ракеты в районе пункта Ларга на севере страны
КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Пограничная служба Молдавии обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, сообщило МВД республики в Telegram-канале.
"Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты", — говорится в заявлении.
В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной
, они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.
При этом, как заявили в Минобороны Молдавии, системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.
Отмечается, что об обнаружении обломков сообщили аварийно-спасательной службе 112, а также бригаде "Бомбтех" и прокуратуре Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра.
Это третий случай, когда части ракет падают на территорию Молдавии. В последний раз такое произошло в начале декабря прошлого года, когда обломки снаряда нашли недалеко от города Бричаны на севере республики. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках тогда не обнаружили.