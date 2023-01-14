https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html

Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя

Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя - РИА Новости, 14.01.2023

Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя

Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:19

2023-01-14T00:19

2023-01-14T07:34

общество

россия

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина. По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

https://ria.ru/20230111/tamoksifen-1844092894.html

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общество, россия, оксана драпкина (врач)