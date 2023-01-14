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Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя - РИА Новости, 14.01.2023
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Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя - РИА Новости, 14.01.2023
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:19
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общество
россия
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина. По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.
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общество, россия, оксана драпкина (врач)
Общество, Россия, Оксана Драпкина (врач)
00:19 14.01.2023 (обновлено: 07:34 14.01.2023)
 
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя

Эксперт Драпкина: при увеличении потребления алкоголя существенно растет риск рака

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рюмка водки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя", — сказала Драпкина журналистам.

Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина.
По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.
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ОбществоРоссияОксана Драпкина (врач)
 
 
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