https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя - РИА Новости, 14.01.2023
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:19
2023-01-14T00:19
2023-01-14T07:34
общество
россия
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина. По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.
https://ria.ru/20230111/tamoksifen-1844092894.html
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общество, россия, оксана драпкина (врач)
Общество, Россия, Оксана Драпкина (врач)
00:19 14.01.2023 (обновлено: 07:34 14.01.2023)
Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
Эксперт Драпкина: при увеличении потребления алкоголя существенно растет риск рака
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Риск развития рака существенно растет при увеличении объема потребления алкоголя, причем цена и качество напитков не имеют значения, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя", — сказала Драпкина журналистам.
Она отметила, что помимо онкологических заболеваний алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы человеческого организма. Спиртные напитки способствуют развитию более чем 200 болезней и травм, уточнила Драпкина.
По ее словам, употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.