https://ria.ru/20230114/pvo-1844835265.html
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области - РИА Новости, 14.01.2023
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области
Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:24
2023-01-14T14:24
2023-01-14T18:30
клинцовский район
брянская область
безопасность
александр богомаз
вооруженные силы рф
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БРЯНСК, 14 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", — сообщил губернатор.Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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клинцовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клинцовский район, брянская область, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы рф
Клинцовский район, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ
14:24 14.01.2023 (обновлено: 18:30 14.01.2023)
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила ракету "Точка-У" в Клинцовском районе