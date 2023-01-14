https://ria.ru/20230114/pvo-1844835265.html

Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области

Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области - РИА Новости, 14.01.2023

Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области

Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:24

2023-01-14T14:24

2023-01-14T18:30

клинцовский район

брянская область

безопасность

александр богомаз

вооруженные силы рф

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БРЯНСК, 14 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", — сообщил губернатор.Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230114/melitopol-1844812430.html

клинцовский район

брянская область

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Екатерина Зайцева

клинцовский район, брянская область, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы рф