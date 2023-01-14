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Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области - РИА Новости, 14.01.2023
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Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области - РИА Новости, 14.01.2023
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области
Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:24
2023-01-14T18:30
клинцовский район
брянская область
безопасность
александр богомаз
вооруженные силы рф
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БРЯНСК, 14 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", — сообщил губернатор.Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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клинцовский район
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клинцовский район, брянская область, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы рф
Клинцовский район, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ
14:24 14.01.2023 (обновлено: 18:30 14.01.2023)
 
Системы ПВО сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила ракету "Точка-У" в Клинцовском районе

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Пуск ракеты. Архивное фото
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БРЯНСК, 14 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны российских войск сбили ракету "Точка-У" в Клинцовском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", — сообщил губернатор.
Уточняется, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Военнослужащий в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Клинцовский районБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазВооруженные силы РФ
 
 
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