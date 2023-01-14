https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме - РИА Новости, 14.01.2023
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме
У Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы для отправки Украине, что должно обрадовать Москву, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:57
2023-01-14T17:57
2023-01-14T20:37
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы для отправки Украине, что должно обрадовать Москву, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд."Украина быстро расходует боеприпасы <...>, это ставит США в затруднительное положение", — отметил он, ссылаясь на новый доклад аналитического центра CSIS.Это ставит Москву в более выгодное положение, отметил он. Статью Иствуд озаглавил: "Путин улыбается: у США заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину?"По словам военного, промышленной базе может потребоваться до пяти лет, чтобы произвести достаточное количество патронов для пополнения американских арсеналов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html
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в мире, украина, сша, москва, нато
В мире, Украина, США, Москва, НАТО
17:57 14.01.2023 (обновлено: 20:37 14.01.2023)
"Обрадует Путина". В США предупредили Украину о новой проблеме
Офицер армии США Иствуд заявил о нехватке боеприпасов у США для Украины