13:57 14.01.2023 (обновлено: 16:20 14.01.2023)
Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США
Сенатор Пушков: конфликт на Украине при наихудшем сценарии угрожает существованию США
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинский конфликт превратился для Запада в главное противостояние XXI века, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"При этом курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия, ведет к новой волне мигрантов, которых надо кормить, поить и содержать, угрожает, наконец, им самим, в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом", — говорится в публикации.
"При этом курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия, ведет к новой волне мигрантов, которых надо кормить, поить и содержать, угрожает, наконец, им самим, в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом", — говорится в публикации.
По мнению сенатора, тот же курс, выбранный США, в случае осуществления наихудшего сценария, угрожает их существованию.
"И тем не менее Запад уже завяз по горло в этом конфликте. Но вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, рвется все дальше, лишая себя свободы маневра и возможности без крупных потерь — политических и репутационных — выйти из украинского геополитического болота", — пояснил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"И тем не менее Запад уже завяз по горло в этом конфликте. Но вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, рвется все дальше, лишая себя свободы маневра и возможности без крупных потерь — политических и репутационных — выйти из украинского геополитического болота", — пояснил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.