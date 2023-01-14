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Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США - РИА Новости, 14.01.2023
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Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США
Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США - РИА Новости, 14.01.2023
Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США
Украинский конфликт превратился для Запада в главное противостояние XXI века, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. "При этом курс, выбранный странами... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:57
2023-01-14T16:20
в мире
алексей пушков
украина
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинский конфликт превратился для Запада в главное противостояние XXI века, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. "При этом курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия, ведет к новой волне мигрантов, которых надо кормить, поить и содержать, угрожает, наконец, им самим, в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом", — говорится в публикации. По мнению сенатора, тот же курс, выбранный США, в случае осуществления наихудшего сценария, угрожает их существованию. "И тем не менее Запад уже завяз по горло в этом конфликте. Но вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, рвется все дальше, лишая себя свободы маневра и возможности без крупных потерь — политических и репутационных — выйти из украинского геополитического болота", — пояснил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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в мире, алексей пушков, украина, россия, сша, нато
В мире, Алексей Пушков, Украина, Россия, США, НАТО
13:57 14.01.2023 (обновлено: 16:20 14.01.2023)
 
Пушков описал наихудший ход развития конфликта на Украине для США

Сенатор Пушков: конфликт на Украине при наихудшем сценарии угрожает существованию США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинский конфликт превратился для Запада в главное противостояние XXI века, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.

"При этом курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия, ведет к новой волне мигрантов, которых надо кормить, поить и содержать, угрожает, наконец, им самим, в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом", — говорится в публикации.
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По мнению сенатора, тот же курс, выбранный США, в случае осуществления наихудшего сценария, угрожает их существованию.

"И тем не менее Запад уже завяз по горло в этом конфликте. Но вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, рвется все дальше, лишая себя свободы маневра и возможности без крупных потерь — политических и репутационных — выйти из украинского геополитического болота", — пояснил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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