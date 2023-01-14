https://ria.ru/20230114/pushilin-1844832096.html

Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство

Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство - РИА Новости, 14.01.2023

Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункт временного размещения беженцев из Соледара, принял просьбы... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:00

2023-01-14T14:00

2023-01-14T14:30

специальная военная операция на украине

соледар

россия

украина

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

донецкая народная республика

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункт временного размещения беженцев из Соледара, принял просьбы жителей и рассказал им алгоритм действий для интеграции в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Рад что вы живы, это самое главное. Что касается Соледара. Мы все видели своими глазами. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся на протяжении всего периода. И Мариуполь, и Волноваха, и другие населенные пункты. К сожалению, они (киевские власти – ред.) не считают это своей землей, и поэтому они уничтожают и жителей, и инфраструктуру, особенно при отступлении. К сожалению, это так. Мы как жители Донбасса прекрасно понимаем, что все отстроим. Тем более сейчас мы уже Россия. Все отстроим, все восстановим", - сказал Пушилин.Врио главы ДНР выслушал и ответил на вопросы беженцев, разъяснив им, как интегрироваться в жизнь ДНР."Основные моменты обозначим. По каким процедурам и как, и что будет происходить. Мы с этим уже сталкивались. Не с чистого листа все начинаем. Только когда начала освобождаться территория, тогда было сложнее, потому что еще не были отработаны механизмы. Не были отработаны межведомственные взаимодействия органов и структур. Сейчас все уже по-другому. Поэтому все будет быстрее", - сказал Пушилин.Он гарантировал каждому беженцу из Соледара возможность получения работы.

https://ria.ru/20230113/punkt-1844752324.html

https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

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россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Проработаем" – Пушилин о социальной поддержке беженцев из Соледара Пушилин посетил пункт размещения беженцев из Соледара, пообещав им социальную помощь и трудоустройство. 2023-01-14T14:00 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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соледар, россия, украина, в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика