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Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/pushilin-1844832096.html
Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство
Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство - РИА Новости, 14.01.2023
Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункт временного размещения беженцев из Соледара, принял просьбы... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:00
2023-01-14T14:30
специальная военная операция на украине
соледар
россия
украина
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункт временного размещения беженцев из Соледара, принял просьбы жителей и рассказал им алгоритм действий для интеграции в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Рад что вы живы, это самое главное. Что касается Соледара. Мы все видели своими глазами. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся на протяжении всего периода. И Мариуполь, и Волноваха, и другие населенные пункты. К сожалению, они (киевские власти – ред.) не считают это своей землей, и поэтому они уничтожают и жителей, и инфраструктуру, особенно при отступлении. К сожалению, это так. Мы как жители Донбасса прекрасно понимаем, что все отстроим. Тем более сейчас мы уже Россия. Все отстроим, все восстановим", - сказал Пушилин.Врио главы ДНР выслушал и ответил на вопросы беженцев, разъяснив им, как интегрироваться в жизнь ДНР."Основные моменты обозначим. По каким процедурам и как, и что будет происходить. Мы с этим уже сталкивались. Не с чистого листа все начинаем. Только когда начала освобождаться территория, тогда было сложнее, потому что еще не были отработаны механизмы. Не были отработаны межведомственные взаимодействия органов и структур. Сейчас все уже по-другому. Поэтому все будет быстрее", - сказал Пушилин.Он гарантировал каждому беженцу из Соледара возможность получения работы.
https://ria.ru/20230113/punkt-1844752324.html
https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html
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"Проработаем" – Пушилин о социальной поддержке беженцев из Соледара
Пушилин посетил пункт размещения беженцев из Соледара, пообещав им социальную помощь и трудоустройство.
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соледар, россия, украина, в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, Украина, В мире, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
14:00 14.01.2023 (обновлено: 14:30 14.01.2023)
 
Пушилин пообещал беженцам из Соледара социальную помощь и трудоустройство

Пушилин посетил пункт размещения беженцев из Соледара и пообещал помощь и трудоустройство

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункт временного размещения беженцев из Соледара, принял просьбы жителей и рассказал им алгоритм действий для интеграции в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
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В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара
"Рад что вы живы, это самое главное. Что касается Соледара. Мы все видели своими глазами. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся на протяжении всего периода. И Мариуполь, и Волноваха, и другие населенные пункты. К сожалению, они (киевские власти – ред.) не считают это своей землей, и поэтому они уничтожают и жителей, и инфраструктуру, особенно при отступлении. К сожалению, это так. Мы как жители Донбасса прекрасно понимаем, что все отстроим. Тем более сейчас мы уже Россия. Все отстроим, все восстановим", - сказал Пушилин.
Врио главы ДНР выслушал и ответил на вопросы беженцев, разъяснив им, как интегрироваться в жизнь ДНР.
"Основные моменты обозначим. По каким процедурам и как, и что будет происходить. Мы с этим уже сталкивались. Не с чистого листа все начинаем. Только когда начала освобождаться территория, тогда было сложнее, потому что еще не были отработаны механизмы. Не были отработаны межведомственные взаимодействия органов и структур. Сейчас все уже по-другому. Поэтому все будет быстрее", - сказал Пушилин.
Он гарантировал каждому беженцу из Соледара возможность получения работы.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарРоссияУкраинаВ миреЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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