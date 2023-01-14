https://ria.ru/20230114/proverka-1844889132.html

В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву

В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву - РИА Новости, 14.01.2023

В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву

В Австрии начата проверка по запросу посольства Украины из-за возвращения двух подростков из ЛНР в Москву, госслужащий из федеральной земли Тироль, который... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:51

2023-01-14T18:51

2023-01-14T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

татьяна москалькова

дмитрий любинский

россия

австрия

тироль

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ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. В Австрии начата проверка по запросу посольства Украины из-за возвращения двух подростков из ЛНР в Москву, госслужащий из федеральной земли Тироль, который участвовал в этой акции, временно отстранен от работы, сообщили в субботу в пресс-службе тирольского правительства. Девятого января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. По словам Москальковой, их матери ранее обратились к ней с заявлением, что их детей - 17-летнюю Анастасию и 16-летнего Анатолия - без их разрешения вывезли в западные государства. По данным аппарата уполномоченного РФ, Анастасия и Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. По словам Москальковой, подросткам предложили остаться в Австрии, но они отказались. Юридическое оформление воссоединения Анастасии и Анатолия с их семьями было очень сложным, в том числе из-за отсутствия прямого сообщения между Австрией и Россией в связи с западными санкциями, добавила она. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что "урегулирование потребовало многоуровневых согласований целого комплекса логистических и юридических вопросов", а также поблагодарил "всех задействованных неравнодушных участников этого процесса". Власти австрийской земли сообщили об отстранении тирольского госслужащего, причастного, по их данным, "к передаче двух молодых украинцев в Москву в рамках воссоединения семей". Об инциденте посольство и консульство Украины проинформировало власти Тироля в четверг. Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Власти Тироля не были проинформированы о передаче подростков в Россию, они находятся в тесном контакте с официальными органами МИД, посольства Украины и прокуратуры и обещают полную поддержку следствию, заявили в пресс-службе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

австрия

тироль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, татьяна москалькова, дмитрий любинский, россия, австрия, тироль