https://ria.ru/20230114/proverka-1844889132.html
В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву
В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву - РИА Новости, 14.01.2023
В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву
В Австрии начата проверка по запросу посольства Украины из-за возвращения двух подростков из ЛНР в Москву, госслужащий из федеральной земли Тироль, который... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:51
2023-01-14T18:51
2023-01-14T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
дмитрий любинский
россия
австрия
тироль
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ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. В Австрии начата проверка по запросу посольства Украины из-за возвращения двух подростков из ЛНР в Москву, госслужащий из федеральной земли Тироль, который участвовал в этой акции, временно отстранен от работы, сообщили в субботу в пресс-службе тирольского правительства. Девятого января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. По словам Москальковой, их матери ранее обратились к ней с заявлением, что их детей - 17-летнюю Анастасию и 16-летнего Анатолия - без их разрешения вывезли в западные государства. По данным аппарата уполномоченного РФ, Анастасия и Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. По словам Москальковой, подросткам предложили остаться в Австрии, но они отказались. Юридическое оформление воссоединения Анастасии и Анатолия с их семьями было очень сложным, в том числе из-за отсутствия прямого сообщения между Австрией и Россией в связи с западными санкциями, добавила она. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что "урегулирование потребовало многоуровневых согласований целого комплекса логистических и юридических вопросов", а также поблагодарил "всех задействованных неравнодушных участников этого процесса". Власти австрийской земли сообщили об отстранении тирольского госслужащего, причастного, по их данным, "к передаче двух молодых украинцев в Москву в рамках воссоединения семей". Об инциденте посольство и консульство Украины проинформировало власти Тироля в четверг. Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Власти Тироля не были проинформированы о передаче подростков в Россию, они находятся в тесном контакте с официальными органами МИД, посольства Украины и прокуратуры и обещают полную поддержку следствию, заявили в пресс-службе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, татьяна москалькова, дмитрий любинский, россия, австрия, тироль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Дмитрий Любинский, Россия, Австрия, Тироль
18:51 14.01.2023 (обновлено: 19:37 14.01.2023)
В Австрии проведут проверку из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву
В Австрии начали проверку по запросу Киева из-за возвращения подростков из ЛНР в Москву
ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. В Австрии начата проверка по запросу посольства Украины из-за возвращения двух подростков из ЛНР в Москву, госслужащий из федеральной земли Тироль, который участвовал в этой акции, временно отстранен от работы, сообщили в субботу в пресс-службе тирольского правительства.
Девятого января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
сообщила журналистам, что встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. По словам Москальковой, их матери ранее обратились к ней с заявлением, что их детей - 17-летнюю Анастасию и 16-летнего Анатолия - без их разрешения вывезли в западные государства.
По данным аппарата уполномоченного РФ, Анастасия и Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная
. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область
, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. По словам Москальковой, подросткам предложили остаться в Австрии, но они отказались. Юридическое оформление воссоединения Анастасии и Анатолия с их семьями было очень сложным, в том числе из-за отсутствия прямого сообщения между Австрией и Россией в связи с западными санкциями, добавила она.
Посол России в Вене Дмитрий Любинский
заявил в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что "урегулирование потребовало многоуровневых согласований целого комплекса логистических и юридических вопросов", а также поблагодарил "всех задействованных неравнодушных участников этого процесса".
Власти австрийской земли сообщили об отстранении тирольского госслужащего, причастного, по их данным, "к передаче двух молодых украинцев в Москву в рамках воссоединения семей". Об инциденте посольство и консульство Украины проинформировало власти Тироля в четверг.
Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Власти Тироля не были проинформированы о передаче подростков в Россию, они находятся в тесном контакте с официальными органами МИД, посольства Украины и прокуратуры и обещают полную поддержку следствию, заявили в пресс-службе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.