https://ria.ru/20230114/protesty-1844904295.html

В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики

В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики - РИА Новости, 14.01.2023

В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики

В немецкой деревне Лютцерат полиция применила против демонстрантов водометы, дубинки и перцовые баллончики, сообщил портал телеканала n-tv. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:55

2023-01-14T20:55

2023-01-14T21:14

в мире

грета тунберг

ахен

северный рейн-вестфалия

дюссельдорф

rwe

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БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. В немецкой деревне Лютцерат полиция применила против демонстрантов водометы, дубинки и перцовые баллончики, сообщил портал телеканала n-tv. В среду утром силовики начали расчистку Лютцерата, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия. Немецкая энергетическая компания RWE планирует начать в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревню следует полностью освободить от проживающих в ней людей до конца января. Тем не менее экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали."Полиция применила водометы, перцовый аэрозоль и дубинки, чтобы не пустить демонстрантов в оцепленный поселок Лютцерат и к краю карьера", — говорится в материале.Представитель полиции подтвердил, что силовикам пришлось силой оттеснить протестующих. Официальной информации о раненых или задержанных нет, поскольку операция продолжается. Отмечается, что полицейские быстро разгоняют манифестантов. При этом двое активистов по-прежнему остаются в тоннеле на территории Лютцерата. По данным силовых структур, они в безопасности, но выйти из убежища отказываются. В свою очередь, полиция города Ахен сообщила, что митингующим удалось пересечь ограждения и подойти к краю карьера.В субботу к Лютцерату направились тысячи протестующих, к ним также присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. По оценкам организаторов, в акции в общей сложности приняли участие около 35 тысяч человек. Полиция оценила количество в 8-10 тысяч человек.

https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html

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Столкновения экоактивистов с полицией в немецком Лютцерате Полиция в среду вошла в заброшенную деревню на западе Германии, предприняв попытку выселить активистов, скрывавшихся на этом месте, чтобы предотвратить его снос, чтобы освободить место для расширения угольной шахты. Офицеры в защитном снаряжении перебрались в крошечную деревушку Лютцерат, которая стала горячей точкой дебатов по поводу усилий страны по борьбе с изменением климата. В наступающую полицию было брошено несколько камней. Полиция сообщила, что операция началась, и что территория будет огорожена. Они сообщили в Твиттере, что у людей «в настоящее время есть возможность покинуть сайт без дальнейших мер полиции». Около 100 активистов продолжали попытки перекрыть дорогу в село. Экологи говорят, что снос деревни бульдозерами для расширения близлежащей угольной шахты Гарцвайлер приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство и коммунальная компания RWE заявляют, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии. 2023-01-14T20:55 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грета тунберг, ахен, северный рейн-вестфалия, дюссельдорф, rwe