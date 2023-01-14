https://ria.ru/20230114/protesty-1844904295.html
В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики
В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики - РИА Новости, 14.01.2023
В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики
В немецкой деревне Лютцерат полиция применила против демонстрантов водометы, дубинки и перцовые баллончики, сообщил портал телеканала n-tv. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:55
2023-01-14T20:55
2023-01-14T21:14
в мире
грета тунберг
ахен
северный рейн-вестфалия
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rwe
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БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. В немецкой деревне Лютцерат полиция применила против демонстрантов водометы, дубинки и перцовые баллончики, сообщил портал телеканала n-tv. В среду утром силовики начали расчистку Лютцерата, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия. Немецкая энергетическая компания RWE планирует начать в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревню следует полностью освободить от проживающих в ней людей до конца января. Тем не менее экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали."Полиция применила водометы, перцовый аэрозоль и дубинки, чтобы не пустить демонстрантов в оцепленный поселок Лютцерат и к краю карьера", — говорится в материале.Представитель полиции подтвердил, что силовикам пришлось силой оттеснить протестующих. Официальной информации о раненых или задержанных нет, поскольку операция продолжается. Отмечается, что полицейские быстро разгоняют манифестантов. При этом двое активистов по-прежнему остаются в тоннеле на территории Лютцерата. По данным силовых структур, они в безопасности, но выйти из убежища отказываются. В свою очередь, полиция города Ахен сообщила, что митингующим удалось пересечь ограждения и подойти к краю карьера.В субботу к Лютцерату направились тысячи протестующих, к ним также присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. По оценкам организаторов, в акции в общей сложности приняли участие около 35 тысяч человек. Полиция оценила количество в 8-10 тысяч человек.
https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html
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Столкновения экоактивистов с полицией в немецком Лютцерате
Полиция в среду вошла в заброшенную деревню на западе Германии, предприняв попытку выселить активистов, скрывавшихся на этом месте, чтобы предотвратить его снос, чтобы освободить место для расширения угольной шахты. Офицеры в защитном снаряжении перебрались в крошечную деревушку Лютцерат, которая стала горячей точкой дебатов по поводу усилий страны по борьбе с изменением климата. В наступающую полицию было брошено несколько камней. Полиция сообщила, что операция началась, и что территория будет огорожена. Они сообщили в Твиттере, что у людей «в настоящее время есть возможность покинуть сайт без дальнейших мер полиции». Около 100 активистов продолжали попытки перекрыть дорогу в село. Экологи говорят, что снос деревни бульдозерами для расширения близлежащей угольной шахты Гарцвайлер приведет к огромным выбросам парниковых газов. Правительство и коммунальная компания RWE заявляют, что уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии.
2023-01-14T20:55
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в мире, грета тунберг, ахен, северный рейн-вестфалия, дюссельдорф, rwe
В мире, Грета Тунберг, Ахен, Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф, RWE
20:55 14.01.2023 (обновлено: 21:14 14.01.2023)
В Лютцерате против активистов применили водометы и перцовые баллончики
В Лютцерате полиция применила против активистов водометы, дубинки и перцовые баллончики