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В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля - РИА Новости, 14.01.2023
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В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля - РИА Новости, 14.01.2023
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля
В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:58
2023-01-14T23:10
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
ликуд
ярив левин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета Times of Israel. "Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", — говорится в публикации.Как сообщает издание со ссылкой на полицию, в 20:30 по местному времени (21:30 мск) на площади Хабима и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек. Ранее министр юстиции Израиля анонсировал план юридической реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, она предоставит властям контроль над отбором судей.В конце декабря прошлого года в Израиле привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, ликуд, ярив левин
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Ликуд, Ярив Левин
22:58 14.01.2023 (обновлено: 23:10 14.01.2023)
 
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля

Times of Israel: в Тель-Авиве десятки тысяч человек протестуют против юридической реформы

© AP Photo / Sebastian ScheinerДевушка с флагами Израиля
Девушка с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Девушка с флагами Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета Times of Israel.
"Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", — говорится в публикации.
Как сообщает издание со ссылкой на полицию, в 20:30 по местному времени (21:30 мск) на площади Хабима и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек.
Ранее министр юстиции Израиля анонсировал план юридической реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, она предоставит властям контроль над отбором судей.
В конце декабря прошлого года в Израиле привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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В миреБиньямин НетаньяхуИзраильТель-АвивЛикудЯрив Левин
 
 
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