https://ria.ru/20230114/protest-1844913000.html
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля - РИА Новости, 14.01.2023
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля
В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:58
2023-01-14T22:58
2023-01-14T23:10
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
ликуд
ярив левин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета Times of Israel. "Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", — говорится в публикации.Как сообщает издание со ссылкой на полицию, в 20:30 по местному времени (21:30 мск) на площади Хабима и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек. Ранее министр юстиции Израиля анонсировал план юридической реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, она предоставит властям контроль над отбором судей.В конце декабря прошлого года в Израиле привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, ликуд, ярив левин
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Ликуд, Ярив Левин
22:58 14.01.2023 (обновлено: 23:10 14.01.2023)
В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля
Times of Israel: в Тель-Авиве десятки тысяч человек протестуют против юридической реформы