https://ria.ru/20230114/protest-1844913000.html

В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля

В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля - РИА Новости, 14.01.2023

В Тель-Авиве митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля

В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:58

2023-01-14T22:58

2023-01-14T23:10

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

тель-авив

ликуд

ярив левин

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля проводят акцию протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина, пишет газета Times of Israel. "Десятки тысяч демонстрантов, несмотря на дождливую погоду, собрались в субботу вечером на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля", — говорится в публикации.Как сообщает издание со ссылкой на полицию, в 20:30 по местному времени (21:30 мск) на площади Хабима и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек. Ранее министр юстиции Израиля анонсировал план юридической реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, она предоставит властям контроль над отбором судей.В конце декабря прошлого года в Израиле привели к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, ликуд, ярив левин