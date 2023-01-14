https://ria.ru/20230114/prostranstvo-1844896164.html

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушений воздушного пространства

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушений воздушного пространства - РИА Новости, 14.01.2023

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушений воздушного пространства

Министерство обороны Молдавии заявило, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики, несмотря на обнаружение обломков ракеты на севере... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:39

2023-01-14T19:39

2023-01-14T19:39

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КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии заявило, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики, несмотря на обнаружение обломков ракеты на севере страны. В субботу МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба нашла обломки ракеты недалеко от населенного пункта Ларга на севере республики, принадлежность обломков не уточняется. "Сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдавии", - сообщается на странице министерства в Facebook*. В министерстве подчеркнули, что обнаруженные электронные элементы ракеты исследуют компетентные органы. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html

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