https://ria.ru/20230114/pozhar-1844812199.html
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области - РИА Новости, 14.01.2023
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:17
2023-01-14T11:17
2023-01-14T11:18
происшествия
жилье
ленинградская область
россия
приозерский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции, эксперта и МЧС. По предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки. "Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
ленинградская область
россия
приозерский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ленинградская область, россия, приозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
11:17 14.01.2023 (обновлено: 11:18 14.01.2023)
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено дело