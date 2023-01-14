https://ria.ru/20230114/pozhar-1844812199.html

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области - РИА Новости, 14.01.2023

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:17

2023-01-14T11:17

2023-01-14T11:18

происшествия

жилье

ленинградская область

россия

приозерский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции, эксперта и МЧС. По предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки. "Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

ленинградская область

россия

приозерский район

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происшествия, жилье, ленинградская область, россия, приозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)