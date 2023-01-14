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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области - РИА Новости, 14.01.2023
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Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области - РИА Новости, 14.01.2023
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:17
2023-01-14T11:18
происшествия
жилье
ленинградская область
россия
приозерский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции, эксперта и МЧС. По предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки. "Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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ленинградская область
россия
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происшествия, жилье, ленинградская область, россия, приозерский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
11:17 14.01.2023 (обновлено: 11:18 14.01.2023)
 
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено дело

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции, эксперта и МЧС. По предварительным данным, пожар произошел в результате аварийного режима работы электрической проводки.
"Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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ПроисшествияЖильеЛенинградская областьРоссияПриозерский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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