https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия - РИА Новости, 14.01.2023
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:30
2023-01-14T00:30
2023-01-14T00:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на видеозапись, сделанную украинскими войсками. На видео, которое разместило посольство в Twitter, можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами "ОБ" и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны. "Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных. Буквы "ОБ" означают "отравляющие боеприпасы", - говорится в заявлении посольства.
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844776411.html
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в мире, россия, лондон, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лондон, Киев, ООН
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
Посольство России в Лондоне: ВСУ могут готовить атаку с применением химоружия