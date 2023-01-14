https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html

Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия

Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия - РИА Новости, 14.01.2023

Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия

Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:30

2023-01-14T00:30

2023-01-14T00:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на видеозапись, сделанную украинскими войсками. На видео, которое разместило посольство в Twitter, можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами "ОБ" и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны. "Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных. Буквы "ОБ" означают "отравляющие боеприпасы", - говорится в заявлении посольства.

https://ria.ru/20230113/konflikt-1844776411.html

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