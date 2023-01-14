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Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия - РИА Новости, 14.01.2023
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия
Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:30
2023-01-14T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лондон
киев
оон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на видеозапись, сделанную украинскими войсками. На видео, которое разместило посольство в Twitter, можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами "ОБ" и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны. "Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных. Буквы "ОБ" означают "отравляющие боеприпасы", - говорится в заявлении посольства.
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844776411.html
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в мире, россия, лондон, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лондон, Киев, ООН
00:30 14.01.2023
 
Посольство России в Лондоне заявило о риске применения Киевом химоружия

Посольство России в Лондоне: ВСУ могут готовить атаку с применением химоружия

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных, заявило посольство России в Лондоне со ссылкой на видеозапись, сделанную украинскими войсками.
На видео, которое разместило посольство в Twitter, можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами "ОБ" и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны.
"Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных. Буквы "ОБ" означают "отравляющие боеприпасы", - говорится в заявлении посольства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 23:24
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛондонКиевООН
 
 
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