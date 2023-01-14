https://ria.ru/20230114/pogoda-1844816029.html
Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается
Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается - РИА Новости, 14.01.2023
Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается
Ледяной дождь не ожидается в Москве в субботу: утром это явление затронуло север Подмосковья, но ветер сменился, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:51
2023-01-14T11:51
2023-01-14T11:51
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ледяной дождь не ожидается в Москве в субботу: утром это явление затронуло север Подмосковья, но ветер сменился, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале сообщал о том, что в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ледяной дождь. "Я бы о нем (ледяном дожде - ред.) не стал говорить касательно территории Москвы. Потому что это было только в утренние часы и в северной части Московской области. Направление смещения ветра у нас с юго-запада на северо-восток, поэтому вся эта зона постепенно покидает регион", - рассказал Леус. Ранее синоптик рассказал агентству, что в субботу в столице ожидается облачная погода, слабый снег, гололед и до минус 3 градусов.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается
Синоптик Леус: в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается, ветер проносит его мимо
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ледяной дождь не ожидается в Москве в субботу: утром это явление затронуло север Подмосковья, но ветер сменился, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале сообщал о том, что в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ледяной дождь.
"Я бы о нем (ледяном дожде - ред.) не стал говорить касательно территории Москвы. Потому что это было только в утренние часы и в северной части Московской области. Направление смещения ветра у нас с юго-запада на северо-восток, поэтому вся эта зона постепенно покидает регион", - рассказал Леус.
Ранее синоптик рассказал агентству, что в субботу в столице ожидается облачная погода, слабый снег, гололед и до минус 3 градусов.