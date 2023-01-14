https://ria.ru/20230114/pogoda-1844816029.html

Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается

Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается - РИА Новости, 14.01.2023

Синоптик уточнил, что в Москве в субботу ледяной дождь не ожидается

Ледяной дождь не ожидается в Москве в субботу: утром это явление затронуло север Подмосковья, но ветер сменился, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:51

2023-01-14T11:51

2023-01-14T11:51

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ледяной дождь не ожидается в Москве в субботу: утром это явление затронуло север Подмосковья, но ветер сменился, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале сообщал о том, что в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ледяной дождь. "Я бы о нем (ледяном дожде - ред.) не стал говорить касательно территории Москвы. Потому что это было только в утренние часы и в северной части Московской области. Направление смещения ветра у нас с юго-запада на северо-восток, поэтому вся эта зона постепенно покидает регион", - рассказал Леус. Ранее синоптик рассказал агентству, что в субботу в столице ожидается облачная погода, слабый снег, гололед и до минус 3 градусов.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)