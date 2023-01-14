https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html

Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине

Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 14.01.2023

Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине

Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T20:03

2023-01-14T20:03

2023-01-14T21:48

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик", — заявил он.По словам военного, Киев несет огромные потери среди личного состава. Он также добавил, что несмотря на поставки натовский техники, ВСУ не успевают заменять вооружения также быстро, как их уничтожают на полях сражений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html

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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато