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Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
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Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:03
2023-01-14T21:48
в мире
россия
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киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик", — заявил он.По словам военного, Киев несет огромные потери среди личного состава. Он также добавил, что несмотря на поставки натовский техники, ВСУ не успевают заменять вооружения также быстро, как их уничтожают на полях сражений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
20:03 14.01.2023 (обновлено: 21:48 14.01.2023)
 
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия одержит победу над Украиной в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
"Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик", — заявил он.
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По словам военного, Киев несет огромные потери среди личного состава. Он также добавил, что несмотря на поставки натовский техники, ВСУ не успевают заменять вооружения также быстро, как их уничтожают на полях сражений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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