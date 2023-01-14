https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T20:03
2023-01-14T20:03
2023-01-14T21:48
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия имеет существенное превосходство над украинскими силами, что позволит ей одержать победу уже в этом году, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик", — заявил он.По словам военного, Киев несет огромные потери среди личного состава. Он также добавил, что несмотря на поставки натовский техники, ВСУ не успевают заменять вооружения также быстро, как их уничтожают на полях сражений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
20:03 14.01.2023 (обновлено: 21:48 14.01.2023)
Американский разведчик спрогнозировал сроки победы России на Украине
Экс-разведчик США Риттер: Россия одержит победу над Украиной в 2023 году