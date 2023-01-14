https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ

На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ - РИА Новости, 14.01.2023

На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ

Петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине появилась на сайте кабинета министров страны. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:17

2023-01-14T19:17

2023-01-14T19:22

религия

украина

россия

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833716644_0:235:2571:1681_1920x0_80_0_0_94bf68ed9f1863b347d0cc3c1f5988e0.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине появилась на сайте кабинета министров страны. Петиция озаглавлена "Не запрещать Украинскую православную церковь" и содержит обращение прихожан церкви. "Мы не заслуживаем клейма "коллаборантов" и "агентов ФСБ". С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ", - говорится в тексте петиции. В ней указывается, что такие действия ведут к "дестабилизации" и "разъединению" украинцев. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html

https://ria.ru/20230114/lavra-1844890140.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, украинская православная церковь