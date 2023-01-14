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На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ - РИА Новости, 14.01.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html
На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ
На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ - РИА Новости, 14.01.2023
На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ
Петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине появилась на сайте кабинета министров страны. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:17
2023-01-14T19:22
религия
украина
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине появилась на сайте кабинета министров страны. Петиция озаглавлена "Не запрещать Украинскую православную церковь" и содержит обращение прихожан церкви. "Мы не заслуживаем клейма "коллаборантов" и "агентов ФСБ". С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ", - говорится в тексте петиции. В ней указывается, что такие действия ведут к "дестабилизации" и "разъединению" украинцев. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844784869.html
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украина, россия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь
19:17 14.01.2023 (обновлено: 19:22 14.01.2023)
 
На Украине подготовили петицию с просьбой не запрещать каноническую УПЦ

Петиция с просьбой не запрещать каноническую УПЦ появилась на сайте правительства Украины

© Фото : Українська Православна ЦеркваЗаседание синода УПЦ
Заседание синода УПЦ - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Українська Православна Церква
Заседание синода УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Петиция с просьбой не запрещать деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине появилась на сайте кабинета министров страны.
Петиция озаглавлена "Не запрещать Украинскую православную церковь" и содержит обращение прихожан церкви.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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"Мы не заслуживаем клейма "коллаборантов" и "агентов ФСБ". С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ", - говорится в тексте петиции. В ней указывается, что такие действия ведут к "дестабилизации" и "разъединению" украинцев.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
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Вчера, 19:00Религия
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