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Президент Перу извинилась перед нацией за гибель протестующих - РИА Новости, 14.01.2023
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Президент Перу извинилась перед нацией за гибель протестующих
Президент Перу извинилась перед нацией за гибель протестующих - РИА Новости, 14.01.2023
Президент Перу извинилась перед нацией за гибель протестующих
Президент Перу Дина Болуарте выступила с обращением о ситуации в стране, где после импичмента прошлому лидеру не утихают протесты. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:37
2023-01-14T07:37
в мире
педро кастильо
перу
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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте выступила с обращением о ситуации в стране, где после импичмента прошлому лидеру не утихают протесты. "Как президент, как мать, как женщина из Апуримака я понимаю и разделяю ваше возмущение - государство в глубоком долгу перед народом. Также не могу вновь не принести мои соболезнования в связи с гибелью перуанцев в ходе протестов - наших соотечественников и мужественного полицейского... Прошу прощения за эту ситуацию, за то, что допустили эти трагические события", - сказала президент в обращении, которое транслировало Peru TV. Президент обратилась к нации сразу после того, как на фоне общественной критики обновила состав кабинета министров и привела к присяге нового главу МВД. Сторонники экс-президента Педро Кастильо с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным омбудсмена Перу, погибли не менее 49 человек, включая одного сотрудника полиции, ранения получили 1140 человек. Генпрокуратура начала расследование против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов. По словам Болуарте, правительство всецело поддерживает право граждан на мирный протест, однако нападения на машины скорой помощи, грабежи и вандализм под предлогом социального недовольства недопустимы. "Сейчас даже раздаются голоса о том, чтобы сместить меня с поста, ввергнув страну в хаос ... Спрошу тех, кто из кондиционированных офисов с чашкой кофе направляют и вдохновляют протесты, скрывая свои личности, и уже начали готовиться к избирательной кампании: вы ее построите на разжигании хаоса, обмане и лжи, используя в своих целях народ и смерть? ... Пусть в истории останется, что первая женщина-президент имела смелость и силы обеспечить демократическую, упорядоченную и свободную передачу власти, без коррупции ... Я не уйду в отставку", - добавила Болуарте. Она отметила, что правительство Перу пригласило, приняло и оказывает содействие делегации Межамериканской комиссии по правам человека, которая наблюдает за политической и социальной обстановкой в стране, поскольку "правительству нечего скрывать". В правительстве приветствуют и все расследования протестов и действий властей со стороны местной прокуратуры, "чтобы люди страны узнали правду".
https://ria.ru/20230101/peru-1842712741.html
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
07:37 14.01.2023
 
Президент Перу извинилась перед нацией за гибель протестующих

Президент Перу Дина Болуарте обратилась к нации с извинениями за гибель протестующих

© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте
Президент Перу Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте выступила с обращением о ситуации в стране, где после импичмента прошлому лидеру не утихают протесты.
"Как президент, как мать, как женщина из Апуримака я понимаю и разделяю ваше возмущение - государство в глубоком долгу перед народом. Также не могу вновь не принести мои соболезнования в связи с гибелью перуанцев в ходе протестов - наших соотечественников и мужественного полицейского... Прошу прощения за эту ситуацию, за то, что допустили эти трагические события", - сказала президент в обращении, которое транслировало Peru TV.
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Президент обратилась к нации сразу после того, как на фоне общественной критики обновила состав кабинета министров и привела к присяге нового главу МВД.
Сторонники экс-президента Педро Кастильо с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным омбудсмена Перу, погибли не менее 49 человек, включая одного сотрудника полиции, ранения получили 1140 человек. Генпрокуратура начала расследование против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
По словам Болуарте, правительство всецело поддерживает право граждан на мирный протест, однако нападения на машины скорой помощи, грабежи и вандализм под предлогом социального недовольства недопустимы.
"Сейчас даже раздаются голоса о том, чтобы сместить меня с поста, ввергнув страну в хаос ... Спрошу тех, кто из кондиционированных офисов с чашкой кофе направляют и вдохновляют протесты, скрывая свои личности, и уже начали готовиться к избирательной кампании: вы ее построите на разжигании хаоса, обмане и лжи, используя в своих целях народ и смерть? ... Пусть в истории останется, что первая женщина-президент имела смелость и силы обеспечить демократическую, упорядоченную и свободную передачу власти, без коррупции ... Я не уйду в отставку", - добавила Болуарте.
Она отметила, что правительство Перу пригласило, приняло и оказывает содействие делегации Межамериканской комиссии по правам человека, которая наблюдает за политической и социальной обстановкой в стране, поскольку "правительству нечего скрывать". В правительстве приветствуют и все расследования протестов и действий властей со стороны местной прокуратуры, "чтобы люди страны узнали правду".
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