https://ria.ru/20230114/otstavka-1844825047.html

Эксперт прокомментировал сообщение СМИ об отставке министра обороны ФРГ

Эксперт прокомментировал сообщение СМИ об отставке министра обороны ФРГ - РИА Новости, 14.01.2023

Эксперт прокомментировал сообщение СМИ об отставке министра обороны ФРГ

Сообщение таблоида Bild о скорой отставке министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стоит, скорее, рассматривать как информационный вброс на фоне резкой критики в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:05

2023-01-14T13:05

2023-01-14T13:05

в мире

кристина ламбрехт

киев

украина

bild

александр камкин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сообщение таблоида Bild о скорой отставке министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стоит, скорее, рассматривать как информационный вброс на фоне резкой критики в ее адрес в последнее время, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. В пятницу вечером издание со ссылкой на свои источники сообщило, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. Спикер министерства обороны ФРГ заявил РИА Новости, что сообщения о возможной отставке Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать. "Bild - это аналог желтой прессы. Если брать рейтинг немецких информационных изданий, то Bild явно оказывается на последнем месте по степени достоверности информации. Но в целом это может быть и информационный вброс своего рода. Если рассматривать эту информацию всерьез, то, безусловно, с Ламбрехт в последнее время связан ряд скандалов", - сказал Камкин агентству, напомнив о критике в адрес министра из-за снабжения бундесвера, а также из-за ее заявлений о невозможности резко увеличить численность армии. "Поводов задуматься о таком демарше у нее более чем достаточно. Но пока эта информация носит конспирологический характер, не будучи подтвержденной", - подчеркнул эксперт. Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230114/leopard-1844787948.html

https://ria.ru/20230113/germaniya-1844707243.html

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в мире, кристина ламбрехт, киев, украина, bild, александр камкин