Эксперт прокомментировал сообщение СМИ об отставке министра обороны ФРГ
Эксперт Камкин: сообщение СМИ о скорой отставке министра обороны ФРГ может быть вбросом
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сообщение таблоида Bild о скорой отставке министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стоит, скорее, рассматривать как информационный вброс на фоне резкой критики в ее адрес в последнее время, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
В пятницу вечером издание со ссылкой на свои источники сообщило, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. Спикер министерства обороны ФРГ заявил РИА Новости, что сообщения о возможной отставке Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать.
"Bild - это аналог желтой прессы. Если брать рейтинг немецких информационных изданий, то Bild явно оказывается на последнем месте по степени достоверности информации. Но в целом это может быть и информационный вброс своего рода. Если рассматривать эту информацию всерьез, то, безусловно, с Ламбрехт в последнее время связан ряд скандалов", - сказал Камкин агентству, напомнив о критике в адрес министра из-за снабжения бундесвера, а также из-за ее заявлений о невозможности резко увеличить численность армии.
"Поводов задуматься о таком демарше у нее более чем достаточно. Но пока эта информация носит конспирологический характер, не будучи подтвержденной", - подчеркнул эксперт.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.