https://ria.ru/20230114/opytnoe-1844844077.html

Эвакуированный житель поселка Опытное выразил свое отношение к Украине

Эвакуированный житель поселка Опытное выразил свое отношение к Украине - РИА Новости, 14.01.2023

Эвакуированный житель поселка Опытное выразил свое отношение к Украине

Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, почему больше не хочет иметь ничего общего с Украиной. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T15:17

2023-01-14T15:17

2023-01-14T16:04

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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донецкая народная республика

безопасность

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, почему больше не хочет иметь ничего общего с Украиной. Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск. "Как можно общаться с теми людьми, которые по тебе стреляли и тебя уничтожали? Причем делали это специально. Я не хочу с ними общаться… С родственниками-то понятно, но к Украине я очень негативно отношусь", - сказал Щербин. Мужчина также отметил, что не хочет иметь ничего общего с Украиной и даже перестал общаться со своими товарищами, уехавшими на ее территорию. "Те, кто уехал в эвакуацию - они понасмотрелись украинских новостей и этому не верят… Но те, кто остался и ждал русских ребят, знают, кто и по кому стреляет. Я вот общался с товарищем, я ему начинал доказывать, что и как, а он мне не верит, говорит: "Такого быть не может, это вас русские убивают". А я лично вижу, кто и по кому стреляет, миномет стоял в 800 метрах… Выстрел - и сразу прилет. Но он не хочет верить", - рассказал житель села Опытное. ВС РФ в результате наступательных действий освободили Опытное в ДНР 18 ноября. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html

украина

россия

донецкая народная республика

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"Как общаться с теми, кто тебя уничтожал" – житель ДНР о нежелании общаться с украинцами "Как общаться с теми, кто тебя уничтожал" – житель ДНР о нежелании общаться с украинцами 2023-01-14T15:17 true PT1M05S

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в мире, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, безопасность