https://ria.ru/20230114/opytnoe-1844811066.html
Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР
Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР - РИА Новости, 14.01.2023
Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР
Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:09
2023-01-14T11:09
2023-01-14T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск. "Они за нами стояли и от нас стреляли, у них миномет на джипе стоял… Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо. Был случай: они заехали на БМП, женщина попросила их уехать, они отъехали метром на 15, развернули дуло и влупили в дом. Это нормальная для них история: домами прикрываются, а могут и сами в дом попасть", - сказал Щербин. По его словам, обстрел жилых кварталов села велся украинскими войсками из соседнего населенного пункта. "Мы еще не могли понять: слышим выстрел, буквально секунда – и прилет под дом. Мы смотрим, а это в километре же… там же украинцы стоят. Они просто между собой по жилым домам стреляли, может, весело им, не знаю. А может, просто уничтожить все хотели", - вспоминает мужчина. ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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"По жилым домам стреляли" – местный житель о том, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное
Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск.
2023-01-14T11:09
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в мире, жилье, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
11:09 14.01.2023 (обновлено: 11:54 14.01.2023)
Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР
Житель Опытного: украинские войска сравняли с землей поселок в ДНР
ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин.
Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск.
"Они за нами стояли и от нас стреляли, у них миномет на джипе стоял… Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо. Был случай: они заехали на БМП, женщина попросила их уехать, они отъехали метром на 15, развернули дуло и влупили в дом. Это нормальная для них история: домами прикрываются, а могут и сами в дом попасть", - сказал Щербин.
По его словам, обстрел жилых кварталов села велся украинскими войсками из соседнего населенного пункта.
"Мы еще не могли понять: слышим выстрел, буквально секунда – и прилет под дом. Мы смотрим, а это в километре же… там же украинцы стоят. Они просто между собой по жилым домам стреляли, может, весело им, не знаю. А может, просто уничтожить все хотели", - вспоминает мужчина.
ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.