https://ria.ru/20230114/opytnoe-1844811066.html

Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР

Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР - РИА Новости, 14.01.2023

Местный житель рассказал, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное в ДНР

Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:09

2023-01-14T11:09

2023-01-14T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

жилье

вооруженные силы рф

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск. "Они за нами стояли и от нас стреляли, у них миномет на джипе стоял… Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо. Был случай: они заехали на БМП, женщина попросила их уехать, они отъехали метром на 15, развернули дуло и влупили в дом. Это нормальная для них история: домами прикрываются, а могут и сами в дом попасть", - сказал Щербин. По его словам, обстрел жилых кварталов села велся украинскими войсками из соседнего населенного пункта. "Мы еще не могли понять: слышим выстрел, буквально секунда – и прилет под дом. Мы смотрим, а это в километре же… там же украинцы стоят. Они просто между собой по жилым домам стреляли, может, весело им, не знаю. А может, просто уничтожить все хотели", - вспоминает мужчина. ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844806308.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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"По жилым домам стреляли" – местный житель о том, как ВСУ сравняли с землей поселок Опытное Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Александр Щербин. Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск. 2023-01-14T11:09 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, жилье, вооруженные силы рф, донецкая народная республика