https://ria.ru/20230114/operatsiya-1844878493.html

Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии

Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии - РИА Новости, 14.01.2023

Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии

Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:45

2023-01-14T17:45

2023-01-14T17:45

в мире

ибрагим калын

хулуси акар

турция

сирия

россия

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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в декабре, что Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

турция

сирия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ибрагим калын, хулуси акар, турция, сирия, россия