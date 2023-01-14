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Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии - РИА Новости, 14.01.2023
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Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии
Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:45
2023-01-14T17:45
в мире
ибрагим калын
хулуси акар
турция
сирия
россия
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в декабре, что Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
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в мире, ибрагим калын, хулуси акар, турция, сирия, россия
В мире, Ибрагим Калын, Хулуси Акар, Турция, Сирия, Россия
17:45 14.01.2023
 
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии

Представитель Эрдогана: наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент

© AP Photo / Baderkhan AhmadПоследствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"Наземная операция возможна в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз", - цитирует Калына газета Hurriyet.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в декабре, что Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
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В миреИбрагим КалынХулуси АкарТурцияСирияРоссия
 
 
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