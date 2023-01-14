https://ria.ru/20230114/operatsiya-1844878493.html
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии
Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:45
2023-01-14T17:45
2023-01-14T17:45
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ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Турция может в любой момент начать наземную военную операцию на севере Сирии, заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в декабре, что Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ибрагим калын, хулуси акар, турция, сирия, россия
В мире, Ибрагим Калын, Хулуси Акар, Турция, Сирия, Россия
Власти Турции рассказали, когда может начаться наземная операция в Сирии
Представитель Эрдогана: наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент