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В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН - РИА Новости, 14.01.2023
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:10
2023-01-14T17:10
2023-01-14T17:10
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это будет зависеть от ситуации в области безопасности. "Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать", - сказала Джапарова в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По ее словам, "все еще остается вопросом, позволит ли ему приехать ситуация с безопасностью". В случае, если Зеленский посетит ГА ООН, это будет его вторая поездка за рубеж после начала российской военной операции. Первая поездка состоялась в декабре прошлого года, когда Зеленский посетил Вашингтон.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844784165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
Замглавы МИД Украины Джапарова заявила о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН