https://ria.ru/20230114/oon-1844871849.html

В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН

В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН - РИА Новости, 14.01.2023

В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:10

2023-01-14T17:10

2023-01-14T17:10

в мире

украина

владимир зеленский

оон

генеральная ассамблея оон

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это будет зависеть от ситуации в области безопасности. "Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать", - сказала Джапарова в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По ее словам, "все еще остается вопросом, позволит ли ему приехать ситуация с безопасностью". В случае, если Зеленский посетит ГА ООН, это будет его вторая поездка за рубеж после начала российской военной операции. Первая поездка состоялась в декабре прошлого года, когда Зеленский посетил Вашингтон.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844784165.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон (штат)