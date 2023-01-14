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В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН - РИА Новости, 14.01.2023
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В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН - РИА Новости, 14.01.2023
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:10
2023-01-14T17:10
в мире
украина
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это будет зависеть от ситуации в области безопасности. "Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать", - сказала Джапарова в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По ее словам, "все еще остается вопросом, позволит ли ему приехать ситуация с безопасностью". В случае, если Зеленский посетит ГА ООН, это будет его вторая поездка за рубеж после начала российской военной операции. Первая поездка состоялась в декабре прошлого года, когда Зеленский посетил Вашингтон.
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в мире, украина, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вашингтон (штат)
17:10 14.01.2023
 
В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН

Замглавы МИД Украины Джапарова заявила о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею ООН, однако это будет зависеть от ситуации в области безопасности.
"Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать", - сказала Джапарова в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
По ее словам, "все еще остается вопросом, позволит ли ему приехать ситуация с безопасностью".
В случае, если Зеленский посетит ГА ООН, это будет его вторая поездка за рубеж после начала российской военной операции. Первая поездка состоялась в декабре прошлого года, когда Зеленский посетил Вашингтон.
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 02:13Специальная военная операция на Украине
"Саммит мира" может пройти в формате сессии ГА ООН, заявили в МИД Украины
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНВашингтон (штат)
 
 
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