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ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/oon-1844786664.html
ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан
ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан - РИА Новости, 14.01.2023
ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан
Около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения на Украине с 24 февраля 2022 года сообщила на заседании Совета безопасности ООН заместитель... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T04:15
2023-01-14T04:15
специальная военная операция на украине
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения на Украине с 24 февраля 2022 года сообщила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ссылаясь на данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения… В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", - сказала ДиКарло. Она не уточнила, входят ли в это число жертвы Донбасса. По ее словам, миллионы людей покинули свои дома. По словам ДиКарло, по запросу Украины Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве со Всемирным банком запустила процесс оценки ущерба для конкретных секторов страны. "По сообщениям, в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов", – указала она.
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html
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в мире, оон, украина, донбасс, европа, россия, всемирный банк, розмари дикарло
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Украина, Донбасс, Европа, Россия, Всемирный банк, Розмари ДиКарло
04:15 14.01.2023
 
ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан

ООН: семь тысяч мирных граждан погибли на Украине с начала СВО, более 11 тысяч ранены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоследствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области
Последствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения на Украине с 24 февраля 2022 года сообщила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ссылаясь на данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения… В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", - сказала ДиКарло.
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Она не уточнила, входят ли в это число жертвы Донбасса.
По ее словам, миллионы людей покинули свои дома.
"Мы высоко оцениваем щедрость стран, приютивших около 7,9 миллиона человек, ищущих защиты в Европе. Мы призываем к дальнейшим усилиям по обеспечению равного доступа к правам и услугам для беженцев. На Украине около 5,91 миллиона человек, 65% из которых женщины и девочки, являются внутренне перемещенными лицами", - указала она.
По словам ДиКарло, по запросу Украины Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве со Всемирным банком запустила процесс оценки ущерба для конкретных секторов страны.
"В настоящее время проводится оценка, направленная на выявление наиболее важных потребностей в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры, при этом сбор данных завершен на 90%. Также количество зарегистрированных атак на медицинские учреждения в прошлом году было самым высоким в мире. По состоянию на 4 января произошло 745 инцидентов", - отметила ДиКарло.
"По сообщениям, в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов", – указала она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНУкраинаДонбассЕвропаРоссияВсемирный банкРозмари ДиКарло
 
 
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