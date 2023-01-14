https://ria.ru/20230114/oon-1844786664.html

ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан

ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан - РИА Новости, 14.01.2023

ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан

Около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения на Украине с 24 февраля 2022 года сообщила на заседании Совета безопасности ООН заместитель... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T04:15

2023-01-14T04:15

2023-01-14T04:15

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ООН, 14 янв – РИА Новости. Около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения на Украине с 24 февраля 2022 года сообщила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ссылаясь на данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения… В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", - сказала ДиКарло. Она не уточнила, входят ли в это число жертвы Донбасса. По ее словам, миллионы людей покинули свои дома. По словам ДиКарло, по запросу Украины Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве со Всемирным банком запустила процесс оценки ущерба для конкретных секторов страны. "По сообщениям, в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов", – указала она.

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844785448.html

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в мире, оон, украина, донбасс, европа, россия, всемирный банк, розмари дикарло