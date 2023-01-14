Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 14 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она утверждает, для группы "Вагнер", при этом американский дипломат не привела доказательств таких поставок или их планов и не упомянула ничего о масштабных поставках на Украину американского оружия, от которого гибнут мирные граждане, в том числе дети.
Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
По утверждению Томас-Гринфилд, с августа Иран передал России "сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231".
"Мы полагаем, что Иран сейчас рассматривает возможность послать сотни баллистических ракет России в нарушение резолюций СБ ООН. Мы призываем Иран сменить курс и не делать этих шагов", - сказала Томас-Гринфилд.
При этом она заявила, что "в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования "Вагнером", и США обеспокоены тем, что Северная Корея планирует еще поставки.
"Мы осуждаем действия КНДР и призываем КНДР прекратить эти поставки", - заключила она. При этом власти КНДР уже опровергали подобные сообщения, согласно которым Пхеньян якобы экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".
Страны Запада в последнее время активно утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.
Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.