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Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html
Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России
Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России - РИА Новости, 14.01.2023
Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:46
2023-01-14T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
оон
россия
украина
иран
нато
линда томас-гринфилд
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она утверждает, для группы "Вагнер", при этом американский дипломат не привела доказательств таких поставок или их планов и не упомянула ничего о масштабных поставках на Украину американского оружия, от которого гибнут мирные граждане, в том числе дети. Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. По утверждению Томас-Гринфилд, с августа Иран передал России "сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231". При этом она заявила, что "в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования "Вагнером", и США обеспокоены тем, что Северная Корея планирует еще поставки. Страны Запада в последнее время активно утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844782363.html
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html
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россия
украина
иран
кндр (северная корея)
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в мире, оон, россия, украина, иран, нато, линда томас-гринфилд, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Россия, Украина, Иран, НАТО, Линда Томас-Гринфилд, Хосейн Амир Абдоллахиан, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея)
01:46 14.01.2023
 
Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она утверждает, для группы "Вагнер", при этом американский дипломат не привела доказательств таких поставок или их планов и не упомянула ничего о масштабных поставках на Украину американского оружия, от которого гибнут мирные граждане, в том числе дети.
Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
01:27Специальная военная операция на Украине
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
По утверждению Томас-Гринфилд, с августа Иран передал России "сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231".
"Мы полагаем, что Иран сейчас рассматривает возможность послать сотни баллистических ракет России в нарушение резолюций СБ ООН. Мы призываем Иран сменить курс и не делать этих шагов", - сказала Томас-Гринфилд.
При этом она заявила, что "в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования "Вагнером", и США обеспокоены тем, что Северная Корея планирует еще поставки.
"Мы осуждаем действия КНДР и призываем КНДР прекратить эти поставки", - заключила она. При этом власти КНДР уже опровергали подобные сообщения, согласно которым Пхеньян якобы экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".
Страны Запада в последнее время активно утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:54Специальная военная операция на Украине
Небензя дал оценку киевской идее "мирного саммита"
Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:46Специальная военная операция на Украине
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНРоссияУкраинаИранНАТОЛинда Томас-ГринфилдХосейн Амир АбдоллахианСергей ЛавровКНДР (Северная Корея)
 
 
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