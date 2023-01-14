https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html

Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России

Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России - РИА Новости, 14.01.2023

Постпред США в ООН попросила Иран и КНДР не поставлять оружие России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T01:46

2023-01-14T01:46

2023-01-14T01:46

специальная военная операция на украине

в мире

оон

россия

украина

иран

нато

линда томас-гринфилд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

ООН, 14 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Ирана не поставлять России баллистические ракеты, а КНДР – не направлять вооружение, как она утверждает, для группы "Вагнер", при этом американский дипломат не привела доказательств таких поставок или их планов и не упомянула ничего о масштабных поставках на Украину американского оружия, от которого гибнут мирные граждане, в том числе дети. Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. По утверждению Томас-Гринфилд, с августа Иран передал России "сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231". При этом она заявила, что "в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования "Вагнером", и США обеспокоены тем, что Северная Корея планирует еще поставки. Страны Запада в последнее время активно утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844782363.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844781102.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

россия

украина

иран

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, россия, украина, иран, нато, линда томас-гринфилд, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, кндр (северная корея)