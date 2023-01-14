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В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/odessa-1844839012.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:55
2023-01-14T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
дтэк
укрэнерго
киевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света ", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети".По данным компании, в Киевской и Днепропетровской областях также введены экстренные отключения электроэнергии. При этом графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют.Ранее в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в 11 областях Украины применены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
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киевская область
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в мире, украина, одесская область, дтэк, укрэнерго, киевская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, ДТЭК, Укрэнерго, Киевская область, Днепропетровская область
14:55 14.01.2023 (обновлено: 15:03 14.01.2023)
 
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В Одесской, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света ", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети".
По данным компании, в Киевской и Днепропетровской областях также введены экстренные отключения электроэнергии. При этом графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют.
Ранее в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в 11 областях Украины применены аварийные отключения света.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьДТЭКУкрэнергоКиевская областьДнепропетровская область
 
 
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