https://ria.ru/20230114/odessa-1844839012.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:55
2023-01-14T14:55
2023-01-14T15:03
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в мире
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киевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света ", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети".По данным компании, в Киевской и Днепропетровской областях также введены экстренные отключения электроэнергии. При этом графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют.Ранее в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в 11 областях Украины применены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:55 14.01.2023 (обновлено: 15:03 14.01.2023)
В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В Одесской, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света