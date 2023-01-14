https://ria.ru/20230114/odessa-1844839012.html

В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023

В трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:55

2023-01-14T14:55

2023-01-14T15:03

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света ", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети".По данным компании, в Киевской и Днепропетровской областях также введены экстренные отключения электроэнергии. При этом графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют.Ранее в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в 11 областях Украины применены аварийные отключения света.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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