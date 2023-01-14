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При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину - РИА Новости, 14.01.2023
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При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину
При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину - РИА Новости, 14.01.2023
При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину
Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, два многоквартирных дома получили повреждения, сообщает... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T18:33
2023-01-14T18:33
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, два многоквартирных дома получили повреждения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: - на площади Победы, 37 ранен мужчина 1961 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: - улица Петровского, 187 - многоквартирный жилой дом; - улица Шуйская, 5 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, нато
В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, НАТО
18:33 14.01.2023
 
При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину

Представительство ДНР: при обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, два многоквартирных дома получили повреждения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: - на площади Победы, 37 ранен мужчина 1961 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: - улица Петровского, 187 - многоквартирный жилой дом; - улица Шуйская, 5 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
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В миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККНАТО
 
 
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