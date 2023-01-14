При обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину
Представительство ДНР: при обстреле Петровского района Донецка ранили мужчину
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, два многоквартирных дома получили повреждения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: - на площади Победы, 37 ранен мужчина 1961 года рождения. Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: - улица Петровского, 187 - многоквартирный жилой дом; - улица Шуйская, 5 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.