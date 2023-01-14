https://ria.ru/20230114/obstrel-1844815410.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Макеевке и Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 14.01.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов по Макеевке и Донецку

Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и Макеевке, сообщает... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:48

2023-01-14T11:48

2023-01-14T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

макеевка

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формировании Украины – ред.) по направлению: 11.00 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844799096.html

куйбышевский район

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк, макеевка, сцкк, нато, донецкая народная республика