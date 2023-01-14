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Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог - РИА Новости, 24.01.2023
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-14T19:44
2023-01-14T19:44
2023-01-24T16:45
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МОСКВА,14 янв - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе местами снег. Возможно образование гололедицы. В 19.00 коммунальная техника приступила к сплошной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы