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Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог - РИА Новости, 24.01.2023
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Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог - РИА Новости, 24.01.2023
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог
Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-14T19:44
2023-01-24T16:45
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА,14 янв - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе местами снег. Возможно образование гололедицы. В 19.00 коммунальная техника приступила к сплошной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
19:44 14.01.2023 (обновлено: 16:45 24.01.2023)
 

Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПротивогололедная обработка дорог в Москве
Противогололедная обработка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА,14 янв - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе местами снег. Возможно образование гололедицы. В 19.00 коммунальная техника приступила к сплошной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса.
Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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