https://ria.ru/20230114/obrabotka-1847135560.html

Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог

Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог - РИА Новости, 24.01.2023

Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог

Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-14T19:44

2023-01-14T19:44

2023-01-24T16:45

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА,14 янв - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к противогололедной обработке дорог из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе местами снег. Возможно образование гололедицы. В 19.00 коммунальная техника приступила к сплошной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230113/pogoda-1844535854.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы