https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023

Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T00:46

2023-01-14T00:46

2023-01-14T00:46

специальная военная операция на украине

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ООН, 14 янв - РИА Новости. Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html

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в мире, россия, украина, василий небензя, оон