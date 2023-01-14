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Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя - РИА Новости, 14.01.2023
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T00:46
2023-01-14T00:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844779931.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
00:46 14.01.2023
 
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", - сказал Небензя.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
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