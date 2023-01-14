https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html

Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 14.01.2023

Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T12:45

2023-01-14T12:45

2023-01-14T16:09

культура

театр

дмитрий назаров (актер)

ольга васильева

константин хабенский

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у артиста состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским. "По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", — сказал Верник.Дмитрий Назаров более всего известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". В МХТ он служил с 2003 года.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, дмитрий назаров (актер), ольга васильева, константин хабенский