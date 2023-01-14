https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 14.01.2023
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:45
2023-01-14T12:45
2023-01-14T16:09
культура
театр
дмитрий назаров (актер)
ольга васильева
константин хабенский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у артиста состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским. "По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", — сказал Верник.Дмитрий Назаров более всего известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". В МХТ он служил с 2003 года.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, дмитрий назаров (актер), ольга васильева, константин хабенский
Культура, Театр, Дмитрий Назаров (актер), Ольга Васильева, Константин Хабенский
12:45 14.01.2023 (обновлено: 16:09 14.01.2023)
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Замдиректора МХТ имени Чехова Верник сообщил об увольнении актеров Назарова и Васильевой