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Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 14.01.2023
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T12:45
2023-01-14T16:09
культура
театр
дмитрий назаров (актер)
ольга васильева
константин хабенский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, у артиста состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским. "По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", — сказал Верник.Дмитрий Назаров более всего известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". В МХТ он служил с 2003 года.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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театр, дмитрий назаров (актер), ольга васильева, константин хабенский
Культура, Театр, Дмитрий Назаров (актер), Ольга Васильева, Константин Хабенский
12:45 14.01.2023 (обновлено: 16:09 14.01.2023)
 
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Замдиректора МХТ имени Чехова Верник сообщил об увольнении актеров Назарова и Васильевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова
Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Назаров и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова, рассказал РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.
По его словам, у артиста состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским.
"По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву", — сказал Верник.
Дмитрий Назаров более всего известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня". В МХТ он служил с 2003 года.
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КультураТеатрДмитрий Назаров (актер)Ольга ВасильеваКонстантин Хабенский
 
 
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