https://ria.ru/20230114/napadenie-1844799996.html

В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль

В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль - РИА Новости, 14.01.2023

В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль

Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, в результате погиб один человек, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T09:30

2023-01-14T09:30

2023-01-14T09:30

в мире

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, в результате погиб один человек, сообщает агентство IHA. "В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек", - сообщило агентство. Личность погибшего пока не установлена, как и личности нападавших. Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне.

https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция