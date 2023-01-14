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В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль - РИА Новости, 14.01.2023
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В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль
В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль - РИА Новости, 14.01.2023
В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль
Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, в результате погиб один человек, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:30
2023-01-14T09:30
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, в результате погиб один человек, сообщает агентство IHA. "В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек", - сообщило агентство. Личность погибшего пока не установлена, как и личности нападавших. Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
09:30 14.01.2023
 
В центре Стамбула совершили вооруженное нападение на автомобиль

Один человек погиб из-за нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог в Стамбуле

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, в результате погиб один человек, сообщает агентство IHA.
"В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек", - сообщило агентство.
Личность погибшего пока не установлена, как и личности нападавших.
Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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