https://ria.ru/20230114/nagrady-1844828368.html
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации
Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:35
2023-01-14T13:35
2023-01-14T14:53
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Проходящие лечение бойцы были удостоены орденов "Мужества", медалей "За отвагу" и "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации". "По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!" - цитируется в сообщении Дудкин. В военном ведомстве отметили, что поступившие в медучреждения военнослужащие уже прооперированы и проходят реабилитацию. "Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпиталях принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html
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Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
13:35 14.01.2023 (обновлено: 14:53 14.01.2023)
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации
Генерал-майор Дудкин вручил отличившимся в спецоперации военным награды