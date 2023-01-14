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В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/nagrady-1844828368.html
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации
Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:35
2023-01-14T14:53
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Проходящие лечение бойцы были удостоены орденов "Мужества", медалей "За отвагу" и "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации". "По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!" - цитируется в сообщении Дудкин. В военном ведомстве отметили, что поступившие в медучреждения военнослужащие уже прооперированы и проходят реабилитацию. "Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпиталях принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html
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здоровье - общество, россия, москва, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
13:35 14.01.2023 (обновлено: 14:53 14.01.2023)
 
В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации

Генерал-майор Дудкин вручил отличившимся в спецоперации военным награды

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Проходящие лечение бойцы были удостоены орденов "Мужества", медалей "За отвагу" и "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 17:22Специальная военная операция на Украине
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
"По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!" - цитируется в сообщении Дудкин.
В военном ведомстве отметили, что поступившие в медучреждения военнослужащие уже прооперированы и проходят реабилитацию.
"Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпиталях принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - говорится в сообщении.
Медаль Николая Масалова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:13
В Кузбассе учредили медаль Масалова для награждения отличившихся военных
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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