https://ria.ru/20230114/nagrady-1844828368.html

В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации

В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023

В Москве и Подмосковье вручили награды участникам спецоперации

Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:35

2023-01-14T13:35

2023-01-14T14:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин посетил военные госпитали в Москве и Подмосковье, где вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Проходящие лечение бойцы были удостоены орденов "Мужества", медалей "За отвагу" и "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации". "По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!" - цитируется в сообщении Дудкин. В военном ведомстве отметили, что поступившие в медучреждения военнослужащие уже прооперированы и проходят реабилитацию. "Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпиталях принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html

https://ria.ru/20230112/medal-1844300507.html

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здоровье - общество, россия, москва, московская область (подмосковье)