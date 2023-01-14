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В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html
В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат
В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат - РИА Новости, 14.01.2023
В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат
Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливали" украинских боевиков по жилым... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T03:11
2023-01-14T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливали" украинских боевиков по жилым кварталам поселка, обучая пользоваться западной техникой. "Там американцы были, поляки, англичане. Даже итальянцев встречал пару раз. В Опытном их в принципе было больше, чем ВСУ. На английском все разговаривали, сразу было слышно, что это наемники западные", — сказал Щербин. Сейчас мужчина находится в городе Шахтерск. По его словам, на территории поселка они проводили обучение, как использовать артиллерию натовского образца, запускали дроны. А в дальнейшем наемники отрабатывали эти навыки по жилым кварталам села, вспоминает мужчина. Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
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"На нас испытывали ее": натовские наемники проводили обучение и "пристреливались" по жилым кварталам
Житель села Опытное (ДНР) рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливались" по жилым кварталам поселка, обучая бойцов пользоваться западной техникой
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
03:11 14.01.2023 (обновлено: 08:59 14.01.2023)
 
В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат

Житель ДНР Щербин: натовские наемники "пристреливали" боевиков по жилым кварталам

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливали" украинских боевиков по жилым кварталам поселка, обучая пользоваться западной техникой.
"Там американцы были, поляки, англичане. Даже итальянцев встречал пару раз. В Опытном их в принципе было больше, чем ВСУ. На английском все разговаривали, сразу было слышно, что это наемники западные", — сказал Щербин.
Сейчас мужчина находится в городе Шахтерск.
По его словам, на территории поселка они проводили обучение, как использовать артиллерию натовского образца, запускали дроны.

"Я вообще такую ни разу не видел. На них такие плюсы еще были нарисованы. Тогда интернет еще был, я забил, очень похожи на польскую саушку (самоходную артиллерийскую установку. — Прим. ред.) 152-миллиметровую. Там сразу было видно — они здоровые такие махины. Их четыре штуки было", — рассказал собеседник агентства.

А в дальнейшем наемники отрабатывали эти навыки по жилым кварталам села, вспоминает мужчина.

"Потом этой же артиллерией нас дальше и обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели", — отметил мужчина.

Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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