https://ria.ru/20230114/naemniki-1844785658.html

В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат

В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат - РИА Новости, 14.01.2023

В ДНР рассказали, как натовские наемники "пристреливали" украинских солдат

Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливали" украинских боевиков по жилым... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T03:11

2023-01-14T03:11

2023-01-14T08:59

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливали" украинских боевиков по жилым кварталам поселка, обучая пользоваться западной техникой. "Там американцы были, поляки, англичане. Даже итальянцев встречал пару раз. В Опытном их в принципе было больше, чем ВСУ. На английском все разговаривали, сразу было слышно, что это наемники западные", — сказал Щербин. Сейчас мужчина находится в городе Шахтерск. По его словам, на территории поселка они проводили обучение, как использовать артиллерию натовского образца, запускали дроны. А в дальнейшем наемники отрабатывали эти навыки по жилым кварталам села, вспоминает мужчина. Вооруженные силы России в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844784020.html

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"На нас испытывали ее": натовские наемники проводили обучение и "пристреливались" по жилым кварталам Житель села Опытное (ДНР) рассказал РИА Новости, что натовские наемники "пристреливались" по жилым кварталам поселка, обучая бойцов пользоваться западной техникой 2023-01-14T03:11 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф