https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2023
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:41
2023-01-14T13:41
2023-01-14T14:00
общество
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
крымский мост
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", - написал Хуснуллин в своем Телеграм-канале.Надвижка первого пролета, уточнил вице-премьер, была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. "Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", - отметил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста , начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), крымский мост
Общество, ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Крымский мост
13:41 14.01.2023 (обновлено: 14:00 14.01.2023)
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста
Хуснуллин: на Крымском мосту завершили надвижку второго пролета левой автодорожной части
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", - написал Хуснуллин в своем Телеграм-канале.
Надвижка первого пролета, уточнил вице-премьер, была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. "Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", - отметил он.
"В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение", - сообщил Хуснуллин.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста , начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.