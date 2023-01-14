https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста

Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2023

Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста

На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:41

2023-01-14T13:41

2023-01-14T14:00

общество

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

крымский мост

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", - написал Хуснуллин в своем Телеграм-канале.Надвижка первого пролета, уточнил вице-премьер, была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. "Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", - отметил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста , начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), крымский мост